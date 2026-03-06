Castilla-La Mancha sella la alianza para apoyar a sus autónomos con 100 millones de euros hasta 2030

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales han firmado este viernes en Tarazona de la Mancha (Albacete) la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030 que prevé 100 millones de euros en ayudas para estos trabajadores por cuenta propia.

Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta, Patricia Franco, ha destacado que esta suma de dinero supone un 32 % más de inversión respecto a la primera estrategia, que ha culminado con un 98,2 % de las actuaciones completadas y una ejecución presupuestaria del 161 %.

Este dato demuestra para la consejera que "nuestras estrategias son flexibles y se adaptan a la realidad que se va produciendo", al tiempo que ha recordado que esta nueva estrategia se cimenta seis grandes retos para llegar a cumplir cuatro objetivos a través de 70 medidas.

Franco también ha destacado las "noticias optimistas" que se están produciendo en materia de cultura emprendedora en Castilla-La Mancha gracias a herramientas de este tipo. "El último informe de Young Business Talents muestra que el 32,5 % de los jóvenes de entre 15 y 21 años tienen intención de emprender un negocio por cuenta propia en Castilla-La Mancha, frente al 12,8 % que prefieren ser contratados o el 23 % que se quieren dedicar a la función pública", ha desgranado.

En este sentido, ha reivindicado que desde su departamento se hayan marcado "generar un ecosistema" que permita "un acompañamiento integral" como demuestra el hecho de que "el 65 % del presupuesto de esta estrategia se vaya a dedicar a impulsar el emprendimiento y el 29 % a consolidarlo".

"Se trata de mimbres que ponemos sobre la mesa para avanzar en que las 150.000 personas autónomas de nuestra comunidad autónoma sigan ejerciendo actividades económicas y contribuyan a un crecimiento que no quiere parar", ha finalizado.

Page y el largo plazo

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha reivindicado medidas de este tipo que propician que "los ciudadanos perciban que en esta tierra podemos jugar a largo plazo " frente a una deriva nacional y mundial en la que "la política se deja llevar un cortoplacismo en el que solo importa el mañana o como mucho el pasado mañana".

Del mismo modo, ha enmarcado esta alianza en un clima de "paz social" del que Castilla-La Mancha presume y la coloca como "la comunidad autónoma que pierde menos horas al año en conflictos laborales".

Firmantes de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.

"Aquí, empresarios y sindicatos han asumido que el éxito de uno no tiene por qué producirse a costa del fracaso del otro. Impera la idea de que vamos todos en el mismo barco aunque unos estén en la cubierta y otros en la popa o en la proa", ha descrito.

Page también se ha detenido a ensalzar el papel "cada vez más importante" que bajo su punto de vista van a desempeñar los autónomos en un futuro impredecible por los constantes cambios tecnológicos. De ahí que se haya mostrado partidario de dotarles de "toda ayuda, por pequeña que sea" porque "en ocasiones es más importante dar poco dinero a mucha gente que mucho dinero a empresas grandes que en ocasiones cambian de planes", ha argumentado en referencia a corporaciones como Mahle, que prevé cerrar su planta en Motilla del Palancar y despedir a sus 550 empleados.

El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado su intervención para avanzar que el próximo 24 de marzo se producirá la firma del nuevo Plan de Empleo con las diputaciones regionales, una medida que ha considerado como "otra pieza más de un puzle en el que todos estamos involucrados".

En el acto también han participado el presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; el secretario regional de CCOO CLM, Javier Ortega; el secretario provincial de UGT en Albacete, Francisco Javier González; el secretario general de ATA, José Luis Perea; el presidente de CEAT CLM, Ángel López; el coordinador de UATAE CLM, David Campo; y el secretario general de UPTA en la región, César García además del alcalde de Tarazona de la Mancha, Miguel Zamora.

Además, el acto también ha contado con el testimonio de Esmeralda Conde, autónoma de la provincia de Albacete y beneficiaria de las ayudas de la Tarifa Plana Plus en la puesta en marcha de su negocio.