Eurocaja Rural oficializa con Ademto la donación de 3.800 euros recaudados por el partido preCorpus de Europa Press

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha visitado las instalaciones de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto), donde ha oficializado la entrega de los 3.800 euros recaudados en el tradicional partido benéfico organizado por Europa Press en Castilla-La Mancha con motivo de la semana previa al Corpus Christi.

Durante la visita, López ha podido conocer de primera mano el trabajo que la asociación realiza diariamente con los pacientes de esclerosis múltiple y sus familias.

En este contexto, ha ensalzado la labor del equipo profesional y del voluntariado, subrayando la importancia de que las entidades privadas contribuyan al desarrollo y sostenimiento de este tipo de asociaciones.

"Hoy hemos podido conocer la labor que hacen, un trabajo que es importante poder rematarlo", ha subrayado el presidente de la entidad financiera, quien además ha comprometido el apoyo de Eurocaja Rural a cuantas iniciativas en beneficio de la sociedad puedan surgir de la colaboración con el tejido asociativo.

Aportación económica

Finalmente, ha querido felicitar a profesionales y voluntarios por su "indispensable labor asistencial y en defensa de los derechos de los pacientes".

Por su parte, la presidenta de Ademto, Pilar Gallego, ha agradecido la aportación económica y la "cercanía" que, según ha detallado, Eurocaja Rural demuestra de forma habitual con las entidades sociales de su entorno.

"Para Ademto es muy importante esta labor. Aquí intentamos dar un servicio multidisciplinar para acercar y mejorar la vida de las personas con esclerosis múltiple y sus familias", ha afirmado Gallego, quien ha recordado los 30 años de trayectoria de la asociación trabajando con pacientes de la provincia de Toledo.

"Queremos seguir trabajando, tenemos mucho futuro, queremos hacer un poco más fácil la vida de las personas", ha concluido.

La recaudación entregada procede del partido de fútbol benéfico celebrado el pasado mes de junio, en el que participaron cuatro equipos integrados por artistas toledanos, periodistas, responsables de comunicación institucional y representantes políticos de la región.