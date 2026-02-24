Eurocaja Rural refuerza lazos institucionales con el Ayuntamiento de Gijón tras abrir su primera oficina en la ciudad

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha mantenido un encuentro institucional con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, con motivo de la reciente apertura de la primera oficina de la entidad en la ciudad. La reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Gijón, ha servido para trasladar el modelo de negocio de la cooperativa de crédito y reforzar su compromiso de colaboración con las administraciones públicas.

Durante el encuentro, López Martín ha expuesto ante la regidora el enfoque que caracteriza a la entidad financiera, basado en la atención cercana, el asesoramiento personalizado y el trato directo al cliente.

El presidente ha subrayado la implicación de Eurocaja Rural con los territorios en los que opera, que ya abarcan once comunidades autónomas, y su voluntad de atender tanto las necesidades de los ciudadanos como los requerimientos de las instituciones públicas.

La visita se enmarca en la estrategia de expansión que la entidad está desarrollando en el norte de España. La nueva oficina gijonesa, situada en la calle Donato Argüelles, 13, en pleno centro de la ciudad, abrió sus puertas en diciembre de 2025 y representa el punto de partida de su implantación en el Principado.

Modelo de banca

Con este desembarco, la cooperativa amplía a Asturias su modelo de banca de proximidad, que apuesta por mantener la atención en ventanilla sin derivar al cliente exclusivamente al cajero automático ni restringir el servicio de caja a horarios limitados.

En su intervención, López Martín también ha recordado el componente social que define a Eurocaja Rural como cooperativa de crédito. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la entidad destina recursos a iniciativas vinculadas al ámbito social, la inclusión, la atención a la discapacidad y el desarrollo económico.

Con su llegada a Asturias, asociaciones, organizaciones y colectivos asturianos podrán acceder a estas convocatorias y programas, ampliando así el impacto de su acción social en la región.

Por su parte, la alcaldesa ha valorado positivamente la disposición de la entidad a colaborar con el Consistorio en iniciativas orientadas al bienestar económico y social de Gijón y su entorno, destacando la importancia de sumar aliados en el fortalecimiento del tejido empresarial y asociativo local.

En la reunión también han participado el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel; el director territorial en Asturias, Alberto Villalón del Canto; y el director de la oficina de Gijón, Francisco Baides Fernández. Por parte municipal ha asistido igualmente el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno Sopeña.

Actualmente, Eurocaja Rural cuenta con presencia en once comunidades autónomas —Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Andalucía y Extremadura— y en 26 provincias, con una red comercial que supera las 500 oficinas y un equipo integrado por más de 1.400 profesionales.