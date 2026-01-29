Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más rentable de España para alquilar vivienda

Castilla-La Mancha se convirtió en 2025 en la comunidad autónoma más rentable de España para invertir en vivienda destinada al alquiler.

La rentabilidad media anual cerró el ejercicio en el 7,8 %, la más elevada del país, tras subir 0,7 puntos respecto a 2024, cuando se situó en el 7,1 %.

Según el estudio "La rentabilidad de la vivienda en España en 2025", elaborado por Fotocasa, adquirir una vivienda para ponerla en alquiler en Castilla-La Mancha ofrece la rentabilidad más alta desde 2007.

Por municipios, Talavera de la Reina destaca como la ciudad más rentable de la región, con un 7,6 %, siete décimas más que en 2024. Le siguen Toledo capital, con un 7 %, Guadalajara capital, con un 6,5 %, Villarrobledo, con un 6,4 %, y Ciudad Real capital, con un 6 %.

Por debajo de la media nacional se sitúan Cuenca capital, con una rentabilidad del 5,3 %, y Albacete capital, con un 5,2 %.

En el conjunto del país, la rentabilidad media de la vivienda se ha situado en 2025 en el 5,9 %. Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional, por delante de Cataluña (7,4 %), Castilla y León (6,9 %), Aragón (6,9 %), Extremadura (6,8 %), Navarra (6,7 %), La Rioja (6,6 %), Asturias (6,3 %), Comunitat Valenciana (6,3 %) y Región de Murcia (6,2 %).

Desde el portal inmobiliario han explicado que, aunque el alquiler se encuentra en máximos históricos y continúa registrando subidas interanuales cercanas al 7 %, el fuerte encarecimiento del precio de compra ha moderado el rendimiento final de la inversión.

"La ligera caída de la rentabilidad de la vivienda hasta niveles de 2018 se explica por el fuerte encarecimiento del precio de compra. Aunque el alquiler se encuentra en máximos históricos y sigue registrando subidas significativas, el precio de la vivienda en venta ha aumentado a un ritmo muy superior, cercano al 20 %", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Matos ha añadido que "este desajuste hace que la inversión inicial necesaria para comprar y poner una vivienda en alquiler sea hoy más elevada, lo que modera el rendimiento final". No obstante, ha subrayado que "una rentabilidad del 6 % sigue siendo una cifra sólida en términos históricos y muy competitiva frente a otros productos de inversión".

A su juicio, estos datos confirman que "la vivienda continúa funcionando como un valor refugio, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica y de fuerte presión de la demanda sobre el mercado del alquiler".