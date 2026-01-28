Puy du Fou España impulsa el empleo local con su primera Feria de Empleo: oportunidades laborales, talento...

El parque temático Puy du Fou, ubicado en Toledo, celebrará por primera vez una Feria de Empleo el próximo jueves 12 de febrero, una iniciativa con la que refuerza su compromiso con el desarrollo del talento y la generación de oportunidades laborales. El evento tendrá lugar en el propio parque, en horario de 11:00 a 18:00 horas, y contará con acceso libre y gratuito.

Durante esta jornada, el poblado histórico de El Arrabal se transformará en un espacio de encuentro entre profesionales del parque y todas aquellas personas interesadas en formar parte de su equipo.

Los asistentes podrán presentar su perfil como candidatos y conocer de primera mano las distintas oportunidades laborales disponibles.

Puy du Fou reúne en su actividad diaria más de 100 oficios diferentes, por lo que la feria permitirá a los participantes informarse sobre aquellos puestos que mejor se adapten a su experiencia y habilidades.

Salidas profesionales

Además, podrán conversar directamente con los profesionales que ya trabajan en el parque, quienes explicarán las necesidades de cada puesto y el talento que buscan para seguir reforzando los equipos.

El acceso a la Feria de Empleo será libre, aunque será necesario cumplimentar previamente un formulario disponible en la página web oficial de Puy du Fou España. Una vez rellenado, los asistentes quedarán acreditados para acceder al evento.

Además de conocer las vacantes y salidas profesionales, la feria ofrecerá un espacio de orientación en el que los asistentes podrán charlar con profesionales del área de recursos humanos, quienes aportarán consejos sobre la búsqueda de empleo, motivación laboral y desarrollo profesional.

Con esta primera Feria de Empleo, Puy du Fou España quiere dar a conocer la amplitud y diversidad de su oferta laboral, que abarca sectores como la restauración, el ámbito técnico, artístico, administrativo y comercial, entre otros...

Asimismo, la compañía espera que esta jornada contribuya a reforzar su compromiso con el talento local regional.