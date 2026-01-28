CCOO demanda a una empresa de limpieza que opera en Toledo por la "cesión ilegal de trabajadores"

CCOO Castilla-La Mancha ha demandado a la empresa Mitie Facility, adjudicataria del servicio de limpieza de los Institutos de Educación Secundaria y los centros de mayores de la provincia de Toledo, y a la Biblioteca regional por "cesión ilegal de trabajadores y subcontratación fraudulenta".

Así han informado este miércoles la secretaria general de CCOO Hábitat, Maribel Cabañero, y el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva, Juan Carlos García, que han detallado que la empresa a la que se adjudica la prestación de estos servicios es Mitie Facility pero se prestan a través de otra.

Los dirigentes sindicales han señalado que la Junta "es conocedora de la situación", por lo que han anunciado que también demandarán a la Administración regional.

"Se incumple el convenio colectivo de aplicación, el de limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo, al no ofrecer a los trabajadores que ya hay en plantilla las posibles ampliaciones o vacantes que puedan surgir", han afirmado.

Además, han defendido que Mitie Facility cuenta con otra plantilla distinta de trabajadoras, las que provienen de Mitie Centro Especial de Empleo. Esto es "más ventajoso" para la empresa adjudicataria porque le sale más barato y se ahorra los seguros sociales de los trabajadores de la segunda.

"En total son 200 los trabajadores -en su mayoría mujeres- los que se ocupan de la limpieza en estos centros, de los que en torno a un 10 % ya lo hacen a través del Centro Especial de Empleo", han explicado.

Por último, han recordado que la ley determina que una empresa no puede subcontratar la actividad principal para la que ha sido adjudicada, por lo que han concluido que se trata de una "clara subcontratación fraudulenta y una clara cesión ilegal de trabajadores".