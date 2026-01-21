El presidente de Eurocaja Rural recibe al alcalde de Cáceres en la nueva oficina que la entidad ha abierto en la ciudad

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha recibido al alcalde de Cáceres, Rafael Antonio Mateos Pizarro, en la visita que ha realizado a la nueva oficina que la entidad financiera ha abierto en la ciudad extremeña y que se ubica en el número 6 de la Plaza de América.

López Martín ha agradecido la predisposición del regidor porconocer los detalles de esta nueva oficina y el modelo de negocio diferencial que proporciona Eurocaja Rural, centrado en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano.

En el encuentro, el presidente de Eurocaja Rural ha trasladado el firme compromiso de la entidad con el Consistorio y su voluntad por atender los requerimientos de los ciudadanos tras la apertura de esta primera oficina en Cáceres el pasado mes de diciembre.

Según ha expresado la cooperativa de crédito en un comunicado, esta oficina que nace con el objetivo de generar empleo y dinamización económica, ofrecer un asesoramiento personalizado, atención próxima y un catálogo completo de productos y servicios diseñados a medida de las necesidades de los clientes: soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o en materia de inversión, entre otros.

López Martín también ha abordado en la reunión cuestiones como la lucha activa que desarrolla contra la exclusión financiera y la despoblación, materias prioritarias para la entidad tanto en municipios de pequeña densidad demográfica como en grandes barrios urbanos afectados por el cierre de oficinas financieras. No en vano, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.

Como cooperativa de crédito, López Martín aludió igualmente a los recursos que destina a iniciativas sociales a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP).

El alcalde ha valorado muy positivamente el apoyo de Eurocaja Rural a colaborar con el Ayuntamiento, y su implicación por participar en proyectos que promuevan el bienestar económico y social de Cáceres y su entorno.

En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante, la directora territorial de la Entidad en Extremadura, Trinidad Talavera, y el director de la oficina en Cáceres, Alfonso Baños.

Actualmente Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Andalucía y Asturias). Su red comercial supera las 500 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.