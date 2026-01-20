La Fundación "la Caixa" impulsa el futuro de 511 niños en situación de vulnerabilidad en Castilla-La Mancha

El programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa" ha acompañado a lo largo de 2025 a un total de 511 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Castilla-La Mancha, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar para evitar que la falta de recursos limite sus oportunidades de desarrollo.

Activo desde 2007, el programa actúa en los contextos donde la desigualdad golpea con mayor intensidad, proporcionando servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias.

Todo ello se realiza a través de una amplia red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

El subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, ha destacado que "la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades", y ha subrayado que el acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo "marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables".

Apoyo integral

Los datos de impacto del programa reflejan resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7 % de los menores atendidos logra graduarse al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una cifra que supera en 2,6 puntos porcentuales la tasa media nacional. Asimismo, la tasa de abandono escolar entre los participantes se sitúa en torno al 3,5 %.

En Castilla-La Mancha, CaixaProinfancia atiende a menores procedentes de 305 familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad. Más del 50 % de estas familias son monoparentales y más de la mitad de los progenitores se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin percibir prestaciones. Además, una parte mayoritaria presenta un nivel educativo bajo o muy bajo.

Por este motivo, el programa no centra su intervención únicamente en los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando las competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

Refuerzo social

En un contexto en el que uno de cada tres niños y niñas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, CaixaProinfancia refuerza su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto.

El programa ofrece ayudas que van desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio, hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar, el apoyo educativo a las familias, el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.

La iniciativa actúa sobre factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima, la inseguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden directamente en el bienestar y el aprendizaje.

CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales.

El programa cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros y en 2025 ha acompañado a cerca de 67.000 menores de casi 43.000 familias en toda España, con el objetivo de romper el círculo de la pobreza desde la infancia y ampliar sus oportunidades educativas y personales.