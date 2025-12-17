La panadería toledana que recibirá 2,3 millones del Perte Agroalimentario: "Nuestro pan es sabroso y nutritivo"

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la resolución provisional de la segunda convocatoria del Perte Agroalimentario, por valor de casi 25 millones de euros para 34 nuevas empresas de diez comunidades. Entre las beneficiarias se encuentra la castellanomanchega Panadería Milagros Díaz, que recibirá 2,3 millones.

También conocida como Pan Milagros, nació en Olías del Rey en 1903, bajo la premisa de elaborar recetas de calidad y mantener un fuerte compromiso con el consumidor.

Desde sus inicios, su objetivo ha sido la elaboración y distribución de sabrosos panes, nutritivos y equilibrados para la salud, posicionando a la empresa como líder del sector tanto en España como en Portugal.

Actualmente, la empresa familiar cuenta con tres fábricas, unos 100 empleados y dos divisiones de productos basadas en pan congelado y de molde. La sede principal se ubica en Illescas, aunque también sigue operando en Olías del Rey.

No se trata de la única empresa castellanomanchega que se beneficiará de la nueva convocatoria del Perte Agroalimentario, ya que Destilerías Manchegas de La Roda (Albacete) recibirá 2,1 millones de euros.

Más beneficiarios

El resto de empresas adjudicatarias son La Rentilla, en Montilla (Córdoba), con 2,7 millones de euros; Danone, en Aldaia (Valencia), con 2,5 millones; Urzante, en Tudela (Navarra), con 2 millones; Cárnicas Cinco Villas, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), con 1,7 millones; o La Charcutería Alemana, de Barcelona, con 1,1 millones; entre otras.

Según ha detallado el Gobierno, el objetivo del actual Perte es "fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, pensando, especialmente en las pymes".