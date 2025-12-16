Eurocaja Rural sigue luchando contra la exclusión financiera con una nueva oficina en Sumacàrcer (Valencia)

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en el municipio valenciano de Sumacàrcer, en la comarca de la Ribera Alta, convirtiéndose en la única entidad financiera con presencia física en la localidad, que cuenta con unos 1.300 habitantes.

La apertura, según ha informado Eurocaja Rural en una nota de prensa, se enmarca en el compromiso de la cooperativa de crédito por combatir la exclusión financiera y garantizar el acceso a servicios bancarios en pequeñas poblaciones donde otras entidades han cesado su actividad.

Con esta incorporación, Eurocaja Rural se mantiene como única referencia financiera en más de 70 localidades de todo su ámbito de actuación, donde residen más de 90.000 personas que disponen de atención bancaria gracias a la entidad.

La nueva oficina está ubicada en Plaça L'Era, número 3, y ofrece atención personalizada bajo la dirección de Irene Tormo Merino. Según la cooperativa de crédito, el modelo combina el trato cercano propio de la banca tradicional con todas las soluciones digitales, permitiendo a cada cliente elegir la forma de relación que mejor se adapta a sus necesidades.

La apertura responde al Plan de Expansión de la entidad, que mantiene más del 40 % de su red en localidades de menos de 3.000 habitantes y el 13 % en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

En el conjunto de su ámbito de actuación —Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Cantabria y Andalucía— Eurocaja Rural cuenta con 504 oficinas, más de 500.000 clientes, 100.000 socios y un equipo de más de 1.400 profesionales.

En la Comunidad Valenciana, su red comercial alcanza ya las 70 oficinas desde su implantación en 2017.