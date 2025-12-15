Las 15 empresas que el Gobierno central ha regado con ayudas de 18 millones de euros en Castilla-La Mancha

El Gobierno de España, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 15 proyectos en Castilla-La Mancha por 18,7 millones de euros.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, estas ayudas apuntalan inversiones por un valor de casi 75 millones de euros que permitirán crear 278 nuevos empleos y mantener 4.403 puestos de trabajo.

Las 15 órdenes que se publicarán este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se dividen en 14 proyectos que se han tramitado vía ministerial, ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa y una más a través de la CDGAE que sí la rebasa.

Se trata de la Severiano Servicio Móvil, empresa radicada en Yuncos que prevé una inversión de 18 millones de euros de los cuales 4,5 serán subvencionados.

Resto de subvenciones

De los 14 tramitados vía ministerial, el que más subvención recibirá es Purener (Mira, Cuenca) con 2,7 millones de euros, mientras que en esta provincia, Recursos Energéticos Rurales Serranía de Cuenca (Zarzuela) se verá favorecida con casi 736.000 euros.

En Ciudad Real, Tecnobit (Valdepeñas) se verá favorecida con 2 millones de euros, Piroplast Energy (Puertollano) con 1,7 millones, Ogar Hoteles 2024 (Tomelloso) con 642.000 euros e Igea Medioambiente (Bolaños de Calatrava) con 431.000 euros.

Respecto a la provincia de Toledo, 1,3 millones de euros llegarán a Harinas de Castilla-La Mancha (Añover de Tajo), 1,2 a Iberfrasa (Quintanar de la Orden), 1,1 a Valdel (Consuegra) y 602.000 euros a Delta Illescas.

Cierran la lista de empresas subvencionadas las guadalajareñas Bardusch (Marchamalo) con 452.000 euros, Logisfashion (Cabanillas del Campo) con 349.000 euros y Aluminios Cortizo (Almonacid de Zorita) con 133.900 euros; mientras que en Albacete la única corporación incluida es Proteos Biotech con 699.000 euros.

Desde la Delegación del Gobierno, subrayan que estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.