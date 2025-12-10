Eurocaja Rural dispara un 71 % la concesión de hipotecas en 2025 y triplica el crecimiento del sector

Eurocaja Rural ha registrado un fuerte impulso en su actividad hipotecaria entre enero y septiembre de 2025. Según ha informado la entidad financiera mediante una nota de prensa, el número de hipotecas concedidas ha crecido más del 71 % respecto al mismo periodo del año anterior, muy por encima del 22 % que anota el conjunto del sector.

La entidad ha asegurado que la nueva producción financiada supera los 1.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 86 % en importe (558 millones más que en 2024), frente al crecimiento medio del 31 % alcanzado por el sector.

Estas cifras, según Eurocaja Rural, se explican por la flexibilidad de sus productos hipotecarios y su capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente.

Datos regionales

La entidad financiera ha detallado también el comportamiento por territorios. En la Comunidad Valenciana, el importe de las operaciones ha aumentado un 99 %, mientras que en la Comunidad de Madrid el ascenso ha sido del 83 %. Ambas cifras superan ampliamente los registros medios del sector, que se sitúan en el 34 % y el 31 % respectivamente.

En Castilla y León, la entidad resalta incrementos del 65 % en número de hipotecas y de más del 76 % en volumen financiado. En Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural asegura que su actividad representa ya el 18,2 % del total de hipotecas concedidas en la región durante 2025, con más de 502 millones de euros financiados, un 78,20 % más que el año anterior.

La nota de prensa subraya, además, que este crecimiento está impulsado por el asesoramiento personalizado, la agilidad en la tramitación y la amplitud del catálogo hipotecario, que incluye opciones a tipo fijo, variable y mixto.

La entidad atribuye también parte del avance a la expansión de su modelo cooperativo, reforzado con la apertura de nuevas oficinas en ubicaciones estratégicas y en zonas rurales.