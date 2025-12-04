Eurocaja Rural refuerza su compromiso contra la exclusión financiera junto a Diputación y Universidad de Salamanca

Eurocaja Rural ha firmado un convenio con la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca que tiene por objeto llevar los servicios financieros a localidades de la provincia que no cuentan con ellos y así combatir la exclusión y la despoblación.

El acuerdo, firmado por el director general de la cooperativa de crédito, Víctor Manuel Martín López, contempla la organización de encuentros entre Eurocaja Rural y ayuntamientos de la provincia interesados en la implantación de oficinas o servicios, así como la difusión de estas acciones por parte de la Universidad de Salamanca a través de su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará "formación, herramientas y apoyo técnico" para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural.

Según ha informado Eurocaja Rural, el protocolo establece, además, líneas de actuación conjuntas entre las tres entidades firmantes que permitirán impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

Durante su intervención, Víctor Manuel Martín López ha explicado que su entidad "fue creada para dotar de recursos y ofrecer servicios financieros a socios y clientes, y en los propios estatutos fundacionales se hace referencia expresa a la defensa e impulso socioeconómico del ámbito rural".

Un compromiso que ha extendido a todas las partes firmantes para "llevar a cabo iniciativas para impulsar el emprendimiento y la actividad del colectivo de autónomos en el entorno rural, retener y atraer talento en estos municipios para impulsar el crecimiento y fortalecimiento de los servicios y tejido empresarial, así como generar riqueza y empleo en la provincia".