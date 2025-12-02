Nueva edición de su Revista de Navidad.

Nueva edición de su Revista de Navidad. Mercadona

Mercadona lanza su Revista de Navidad 2025 con ideas, recetas y consejos para triunfar estas fiestas

Disponible en tiendas con unidades limitadas y en versión digital, ofrece ideas prácticas para cocinar y decorar el hogar.

Mercadona vuelve un año más con su tradicional Revista de Navidad, una edición especialmente diseñada a partir de las necesidades y preferencias de sus clientes, ofreciendo contenidos prácticos, inspiradores y pensados para facilitar la organización de estas fechas.

La publicación ya está disponible tanto en formato físico—con unidades limitadas en tiendas— como en versión digital a través de la web de la compañía.

En esta edición, la cadena de supermercados sorprende con un amplio abanico de recetas originales para elaborar un menú completo de forma rápida y sencilla.

Entre ellas destacan propuestas para crear cócteles festivos, aperitivos irresistibles, platos con sabor tradicional—como hojaldres, asados o guarniciones— y recetas listas en apenas quince minutos, entre las que figuran un pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza.

Más consejos

La revista también incluye recomendaciones de sumiller y trucos para elaborar dulces navideños, desde cómo cortar correctamente una piña hasta cómo montar un rincón dulce en casa o descubrir el proceso de elaboración del tradicional roscón.

Además del apartado gastronómico, la revista ofrece ideas para preparar el hogar; con propuestas decorativas donde destacan el menaje desechable y las velas, así como consejos de belleza para brillar en estas celebraciones.

Maquillajes y looks

La nueva edición dedica un espacio destacado a la Colección Celestial Night, que propone maquillajes y looks tanto de día como de noche. También incorpora sugerencias de peinados elegantes, estilos con volumen y productos específicos para el cuidado del cabello, junto con recomendaciones para celebrar la última noche del año con estilo.

La compañía subraya que todos estos contenidos se han elaborado escuchando a sus clientes —a quienes internamente denomina "El Jefe"— y forman parte de su estrategia de Surtido Eficiente, centrada en ofrecer productos de calidad al mejor precio posible.

Mercadona mantiene así su apuesta por la innovación y la mejora constante dentro de su Modelo de Calidad Total, colaborando estrechamente con interproveedores y especialistas para responder a las necesidades reales de los consumidores y cumplir su compromiso de que un producto "esté bueno y sea bueno".