Castilla-La Mancha exhibe su buena sintonía en materia de diálogo social: "Es una de nuestras señas de identidad"

El Gobierno y los agentes sociales de Castilla-La Mancha han vuelto a exhibir su buena sintonía en materia de diálogo social en un momento de muchos cambios con la configuración de una nueva realidad marcada por la digitalización y la inteligencia artificial, entre otros elementos.

"El clima saludable que mantenemos en las relaciones laborales es una de las señas de identidad de Castilla-La Mancha", ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la inauguración de la jornada anual del Consejo de Relaciones Laborales ‘Negociación colectiva: Nuevas realidades de trabajo’, que este lunes se celebra en Ciudad Real.

En la apertura de este evento también han participado el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás; el secretario regional de CCOO, Javier Ortega y la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez.

Franco ha recordado que este órgano consultivo, creado en 2002, "diseña y hace un seguimiento pormenorizado de la política en el ámbito laboral en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, ha subrayado que su labor “cobra mucho más valor en un momento como el actual, que está lleno de cambios y retos tanto para las empresas como para las personas trabajadoras en la región, y que están impactando ya de lleno en los modelos de trabajo y en la negociación colectiva”.

Desafíos que “debemos abordarlos manteniendo un clima saludable en nuestras relaciones laborales, para mantener la seña de identidad de la región, que es una de las comunidades autónomas con menores índices de conflictividad laboral y además cuenta con la mayor confianza empresarial de todo el país”.

En ambos casos, la consejera ha señalado la importancia de la negociación colectiva para mantener esa estabilidad en el mercado de trabajo regional. “Desde enero de este año y hasta la actualidad, más de 102.000 personas trabajadoras han visto ampliadas y garantizadas sus condiciones de trabajo a través de los 26 convenios sectoriales que se han firmado en la región”, ha indicado Patricia Franco, señalando que la cobertura por convenio a través de la negociación colectiva llega ya a más de 289.000 personas trabajadoras en Castilla-La Mancha.

Para allanar la consecución de estos acuerdos, Patricia Franco ha valorado la importancia de herramientas como el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), que "en lo que va de año ha llevado a cabo casi 20.000 actos de mediación laboral en nuestra región”, o del Jurado Arbitral Laboral, que "ha llevado a cabo 170 conciliaciones en el marco de la conciliación colectiva, con más de 51.000 personas trabajadoras afectadas y a cerca de 1.900 empresas, alcanzando avenencias en prácticamente la mitad de los casos, el 49 por ciento”, ha puntualizado.

“Debemos ser capaces de trabajar de manera anticipada para incorporar esos cambios y retos a la negociación colectiva y a las relaciones laborales de nuestra región, y para ello es fundamental consolidar la actividad del Consejo de Relaciones Laborales, que ha sido una estructura esencial para garantizar un clima de paz social en el progreso económico de nuestra región”, ha remarcado la consejera, que ha agradecido tanto la labor del Servicio de Trabajo como de CECAM, CCOO y UGT en este consejo y en el marco de la negociación colectiva, para contar con un clima social y laboral propicio en la región.

Un momento de la intervención de Patricia Franco.

Convenios y nueva realidad

Por su parte, el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, ha defendido la importancia de celebrar este foro, que llega en un momento de "cambios profundos" en la economía, tanto en el país como en Castilla-La Mancha, lo que obliga a adaptar los futuros convenios colectivos a "las nuevas realidades" del mercado laboral.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que el Consejo funciona desde hace 23 años "con muy buenos resultados" y que sigue siendo un espacio "necesario" donde trabajadores y empresarios buscan acuerdos basados en el diálogo y el sentido común, pese a partir de posiciones distintas.

Nicolás ha defendido la importancia de este órgano para garantizar el equilibrio entre empresas, trabajadores y administraciones, al tiempo que ha reivindicado que Castilla-La Mancha ha dado "sobradas señales de entendimiento" en estos años.

También ha advertido de que la inteligencia artificial marcará el futuro de las relaciones laborales, con efectos positivos y negativos, y ha pedido "mucha vigilancia" ante los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, que en algunos casos ya están provocando despidos masivos en empresas que implementan nuevos sistemas.

Más regulación

Por la parte sindical, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha defendido el valor del Consejo de Relaciones Laborales como espacio estable del diálogo social y ha considerado acertado centrar la jornada en las nuevas realidades del mundo del trabajo.

Ha advertido de que la inteligencia artificial y la digitalización están generando escenarios de "desregulación" y mayor poder empresarial, y ha reclamado que la negociación colectiva actúe para equilibrar esa situación.

De su lado, la secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez, ha coincidido en que las nuevas tecnologías ya forman parte del día a día laboral y ha subrayado que su impacto debe "regularse y normalizarse".

En este sentido, ha defendido que la negociación colectiva deberá incorporar herramientas que faciliten la adaptación de empresas y trabajadores a la inteligencia artificial y a la digitalización, recordando que procesos como el teletrabajo, "antes impensables", ya están plenamente implantados.