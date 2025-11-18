'No te enredes': Aqualia alerta del impacto de los residuos domésticos que colapsan las depuradoras

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Saneamiento, Aqualia ha retomado su campaña de sensibilización 'No te enredes' dentro de la iniciativa aqualia.com/actua/saneamiento-responsable, con el objetivo de advertir sobre los graves daños que provoca arrojar residuos inadecuados por el inodoro o el desagüe doméstico.

La compañía recuerda que elementos cotidianos como toallitas, aceites, productos químicos, restos de alimentos y cabellos no desaparecen al tirar de la cadena.

Por el contrario, pueden generar atascos, averías, un aumento del coste de tratamiento y una mayor contaminación del medio ambiente.

Día Mundial del Saneamiento, Aqualia llama la atención sobre el daño que provoca arrojar ciertos residuos en el inodoro. Aqualia

La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) calcula que solo la gestión de toallitas y otros desechos textiles supone un sobrecoste anual de 230 millones de euros.

Problema global

Aqualia subraya que el saneamiento es una compleja "cadena" de procesos e infraestructuras esenciales para la salud pública.

Sin embargo, según Naciones Unidas, más de 3.500 millones de personas en el mundo siguen sin acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura, con graves consecuencias sanitarias y sociales.

A escala global, apenas el 58 % de las aguas residuales domésticas fueron tratadas de forma segura en 2022.

El resto termina en ríos, lagos, aguas subterráneas o ecosistemas marinos, provocando degradación ambiental, pérdida de biodiversidad e impacto directo en la calidad de vida de millones de personas.

El cabello: enemigo silencioso

Aunque pueda parecer inocuo, el cabello es uno de los residuos más problemáticos para las depuradoras. Su degradación es lenta y suele superar las fases de desbaste y tamizado, etapas destinadas a filtrar los residuos sólidos que podrían dañar los equipos.

Solo en las depuradoras que opera Aqualia en España se recogen más de 12.500 toneladas anuales de residuos procedentes de estas fases.

Acciones de limpieza en la red de saneamiento. Aqualia

Los cabellos suelen llegar a los digestores, donde pueden formar madejas junto con toallitas u otros elementos fibrosos, provocando obstrucciones y averías costosas.

Pequeños gestos que suman

La campaña de Aqualia recuerda que mantener el sistema de saneamiento en buen estado empieza en cada hogar. La compañía insiste en tres recomendaciones sencillas:

No tirar toallitas ni productos textiles por el inodoro , aunque estén etiquetados como “biodegradables”.

Evitar que el cabello llegue al desagüe , utilizando filtros en duchas y bañeras.

Depositar cabellos, restos de comida y otros residuos en el contenedor de restos, nunca en el WC.

Una apuesta por la sensibilización ciudadana

Aqualia ha reforzado en los últimos años sus campañas para promover un uso responsable del inodoro y de las instalaciones domésticas con motivo del Día Mundial del Saneamiento.

La empresa recuerda que el saneamiento no es solo un derecho básico, sino una oportunidad para construir ciudades más resilientes, sostenibles y saludables.