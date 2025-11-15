i-DE, distribuidora de Iberdrola, refuerza la colaboración con instaladores toledanos en una jornada en FEDETO

i-DE Redes Eléctricas Ingeligentes, la distribuidora de Iberdrola, ha celebrado en la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) una jornada formativa dirigida a instaladores y miembros del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.

Este encuentro presencial, a petición de los profesionales asistentes, se ha centrado en la difusión del proceso de gestión de expedientes a través del área privada de la plataforma de gestión de expedientes i-DE -ConectaT. GEA es un portal diseñado para facilitar altas y tramitación de expedientes a clientes, técnicos, instaladores eléctricos, empresas de ingeniería, constructoras, promotoras y comercializadoras.

El acto, promovido por la Jefa del sector en Toledo, Jefa del Sector Toledo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Mercedes Mora Alcalá, ha reunido a un importante número de profesionales, destacando la importancia de ofrecer herramientas claras y actualizadas para mejorar la eficiencia en la gestión. “Una correcta tramitación contribuye a agilizar los plazos”, destacó.

La jornada contó con la participación del técnico de Desarrollo de Red MT/AT, Sergio García Pascual-Muerte, quien explicó la documentación de las instalaciones y mejores prácticas en esta parte.

Entre los temas abordados durante el encuentro se informó y profundizó sobre el proceso de acceso y conexión; la plataforma de gestión de expedientes, documentación durante la solicitud, información requerida de las instalaciones y mejores prácticas, canales de contacto y resolución de incidencias, además de mejores prácticas en instalaciones BT.

Según i-DE las preguntas y aportaciones enriquecieron el contenido, consolidando la jornada como un espacio de aprendizaje colaborativo, por lo que tras el éxito obtenido se prevé continuar con nuevas acciones formativas destinadas a encargados de instalaciones, gestores de desarrollo e ingenieros, que refuercen la relación y consoliden la mejora continua en la gestión de expedientes.

Plataforma I-DE ConectaT

El servicio de la plataforma de gestión de expedientes de i-DE-ConectaT ofrece ventajas como evitar desplazamientos a las oficinas para realizar trámites o acceso permanente cualquier día a cualquier hora. De este modo, se reducen plazos y recursos necesarios, se estandariza el proceso y la documentación, se establece el orden de registro de entrada de las solicitudes y se mantiene puntualmente informados a los solicitantes y las empresas sobre las operaciones realizadas a través de la aplicación, vía e-mail y mensaje de móvil (sms).

Con este tipo de iniciativas, i-DE demuestra, una vez más, su compromiso con la formación como un valor clave para adaptarse a los cambios, reafirmando su apuesta firme por Castilla y León.

26.000 km de líneas eléctricas

En Castilla-La Mancha, i-DE, la distribuidora de Iberdrola gestiona más de 26.000 km de líneas de baja y media tensión y aproximadamente 2.600 km de líneas de alta y muy alta tensión. Asimismo, cuenta con 9.600 centros de transformación en servicio y 76 subestaciones, tanto a particulares como a empresas.

Gracias a estas instalaciones, i-DE cuenta hoy en la región con una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía en Castilla-La Mancha.

Desde i-DE se ha concluido señalando que la electrificación del consumo es una solución efectiva para construir un futuro más sostenible. Apostar por la electricidad como fuente principal de energía es un compromiso con la eficiencia, la reducción de costes y la mejora de la calidad de vida.