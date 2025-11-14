La Asociación Familiar de Empresas de Castilla La Mancha celebra en Toledo su VII Encuentro Interregional

La Asociación Familiar de Empresas de Castilla La Mancha (AEFCLM), en colaboración con ADEFAM, EFCL, AMEFMUR, AAEF y AEEF, ha organizado la séptima edición del Encuentro Interregional de la Empresa Familiar en Toledo. Una jornada que ha arrancado con las intervenciones de Gerardo Fuertes Ayerdi, director ejecutivo de Territorios y Redes ABANCA, Juan José Alcalde, concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, y Rafael Ruíz, presidente de la AEFCLM.

En representación de ABANCA, Ayerdi ha aprovechado su intervención para hacer alusión a un recorrido de más de 300 años "marcado por una filosofía centrada en una banca ágil, transparente y competitiva que garantiza la eficiencia en sus operaciones".

Alcalde ha remarcado la importancia de la empresa familiar como motor de la economía, haciendo alusión a la reducción de tasa de apertura de nuevos negocios "que ha favorecido el Ayuntamiento de Toledo para seguir apoyando el emprendimiento en la ciudad".

Por último, Ruíz ha apostado por un discurso centrado en una reflexión del momento económico que estamos viviendo, "el aporte de la empresa familiar a la realidad económica de nuestro país y los datos que avalan esta afirmación".

"La empresa familiar representa el 2,9 % del PIB nacional y actualmente contamos con una inflación controlada, una tasa de empleo que se sitúa en los 2,5 puntos de nueva creación y una imagen de nuestras empresas fuera de nuestras fronteras muy potente", ha expresado. Sin embargo, ha lamentado la tasa de paro juvenil del 25 % y la cifra de absentismo laboral que se sitúa en un 7 %.

Ruiz también ha recordado cifras de la representación total de la empresa familiar en nuestra región, datos que la sitúan en el 94,3 %, con más del 80 % del empleo privado en Castilla La Mancha. Además, ha querido recordar que la empresa familiar "no solo influye directamente en el PIB, sino que además son promotores del cambio".

Auge económico

Por su parte, el abogado, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha hecho alusión a su propia empresa, una empresa que actualmente está en tercera generación y que lidera su hijo.

"España lidera el crecimiento económico de la Unión Europea, pero no traspasa la renta per cápita de los hogares españoles. La suma de una economía basada en el turismo y la inmigración, junto con la carencia de unos presupuestos generales, impiden precisamente que esa riqueza económica se transforme o materialice en una realidad a pie de calle", ha indicado.

Asimismo, ha explicado cómo una economía que sustenta su riqueza en el turismo y la inmigración es una economía frágil. "El turismo representa el 15 % de la economía nacional y esto supone un gran inconveniente, lo primero por la falta de diversificación y lo segundo por la fragilidad de este sector, que depende del clima y el crecimiento de otros países", ha asegurado.

Por último, ha apuntado a tres pilares que hacen de España "un país en auge económico", como son el alto crecimiento de inversores internacionales, las infraestructuras y la seguridad jurídica.

Diálogo entre generaciones

La jornada también ha albergado un diálogo entre generaciones de dos empresas castellano manchegas, Santo Tomé y Bodegas José Pariente, que han abordado un tema de gran trascendencia para la empresa familiar, el relevo generacional.

Juan Ignacio de Mesa, presidente Santo Tomé; Ana de Mesa Gárate, directora de producción Santo Tomé; Ignacio Prieto Alonso, presidente Bodegas José Pariente; e Ignacio Prieto Pariente, director general Bodegas José Pariente; han protagonizado un coloquio que ha puesto de manifiesto los obstáculos y retos a los que se enfrenta cada joven generación al aterrizar en las riendas de empresas ya consolidadas.

Asimismo, la jornada ha servido a las territoriales para hacer un ejercicio de resumen de las iniciativas puestas en marcha en los últimos años.

Por último, la clausura ha corrido a cargo de Santiago Baeza San Llorente, director general de Empresas de la Junta, que ha agradecido a todos los asistentes su colaboración y ha reconocido el papel de la empresa familiar en el panorama económico de Castilla La Mancha.