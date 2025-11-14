Iberdrola, reconocida en Castilla-La Mancha por su impulso a la formación técnica y la empleabilidad

Emiliano García-Page ha entregado el premio al delegado de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Óscar Narros, y la responsable de Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, Amelia Rodríguez.

Iberdrola ha sido reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Enseñanza 2025 por su contribución al impulso de la formación técnica y a la mejora de la empleabilidad en el ámbito educativo regional.

La distinción destaca la estrecha colaboración de la compañía con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en iniciativas que promueven la formación práctica, la innovación y la sostenibilidad entre el alumnado.

Uno de los proyectos más relevantes ha sido la donación de una nacelle del parque eólico Molar del Molinar (Albacete) al CIFP Aguas Nuevas.

Este componente—una estructura de más de seis metros de largo y más de 20 toneladas de peso ubicada en la parte superior de los aerogeneradores— ha permitido a los estudiantes del ciclo superior de Energías Renovables conocer de primera mano la tecnología eólica y adquirir competencias prácticas clave para la transición energética.

La pieza correspondía a un aerogenerador Gamesa Eólica G47 de 660kW, con un rotor de 47 metros de diámetro y una torre de 45 metros de altura.

Nuevos convenios

El reconocimiento ha sido entregado, junto a una veintena de instituciones, empresas y profesionales del sector educativo, a Amelia Rodríguez, responsable de Iberdrola Renovables en Castilla-La Mancha, y a Óscar Narros, delegado Institucional de Iberdrola en la región, por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor Moheda.

Iberdrola ha anunciado además que está ultimando nuevos convenios con la Consejería para la cesión de dos nuevas nacelles: una para el IES Consaburum de Consuegra (Toledo) y otra para el IES Luis de Lucena de Guadalajara.

Prácticas reales

Con estas actuaciones, la compañía busca reforzar el acceso del alumnado a equipamiento técnico real y favorecer el conocimiento del sector energético en los centros de FP.

La eléctrica mantiene desde 2022 un acuerdo de colaboración con el CIFP Aguas Nuevas, mediante el cual estudiantes de Formación Profesional realizan prácticas en instalaciones de Iberdrola gestionadas por la empresa mantenedora.

Sector energético

El programa impulsa la empleabilidad juvenil al ofrecer formación aplicada en entornos laborales reales, preparando a futuros profesionales para incorporarse al sector energético.

Con todas estas iniciativas, Iberdrola consolida su papel como agente impulsor de la educación técnica y la sostenibilidad de la región, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su compromiso con la creación de oportunidades en los territorios donde opera.