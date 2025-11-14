DO La Mancha entrega los Premios Solidarios 2025 destacando arte, comunicación y compromiso social

La periodista Ana Iris Simón, el humorista Álvaro Casares, la película 'El Cautivo' de Alejandro Amenábar y la actriz Ana Obregón han sido los protagonistas de la Gala de los Premios Solidarios 2025, celebrada en el auditorio del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.

Este acto ha combinado el reconocimiento artístico, comunicativo y social con un carácter eminentemente solidario.

Visiblemente emocionada, Ana Obregón ha recibido el Galardón Honorífico, dedicando el premio a la memoria de su hijo Aless Lequio: "Mi carrera me importa poco, es el valor de las personas lo que queda. Dedico el premio al amor de vida que está en cielo y en la tierra".

Su galardón, de 5.000 euros, ha sido destinado a la fundación Aless Lequio para apoyar la investigación de cánceres poco comunes que afectan a jóvenes y niños.

Inspiración de sus ancestros

La joven periodista manchega Ana Iris Simón ha sido reconocida en la categoría de Comunicación y ha destinado su premio a UNRWA España, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos, recordando a sus ancestros y a su abuelo Vicente, agricultor que inspira gran parte de su obra.

En la categoría de Artes Escénicas, el humorista Álvaro Casares ha subido al escenario con su característico toque sarcástico, destinando los 5.000 euros del premio a la Fundación AMAI TLP, dedicada al apoyo de personas con trastorno límite de la personalidad y a sus familias.

Sector cinematográfico

El apartado cinematográfico ha reconocido a la película 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, como fenómeno cinematográfico del año.

La obra, que recrea un episodio poco conocido de la vida de Cervantes, ha sido recogida por el productor Simón de Santiago en representación del director, y los 5.000 euros del galardón también fueron donados a UNRWA España.

Galardones individuales

Además de los galardones individuales, los Premios Profesionales han destacado al sumiller Antonio Vizcaíno, por su trayectoria docente en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, y al Restaurante Las Musas, de Campo de Criptana, elegido como Restaurante del Año por su oferta gastronómica y selección de vinos DO La Mancha.

El acto, presentado por la periodista Lorena García, ha combinado momentos emotivos y de humor, destacando la importancia de los galardones como ejemplo de compromiso social y cultural.

Talento y solidaridad

La Consejera Portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha cerrado la gala recordando que los premios no solo promocionan el vino manchego, sino que también construyen región a través del talento y la solidaridad.

Los Premios Solidarios 2025, organizados por el Consejo Regulador de la DO La Mancha y con respaldo económico de Globalcaja, mantienen así su carácter referente en el calendario cultural y social de España, uniendo arte, comunicación y compromiso social en una cita anual ya consolidada.