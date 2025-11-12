Eurocaja Rural y FECIR refuerzan su alianza para impulsar el desarrollo empresarial en Ciudad Real

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín de la Rubia, han suscrito un convenio de colaboración para contribuir al desarrollo del colectivo empresarial en la provincia ciudadrealeña.

El acuerdo incluye el patrocinio por parte de Eurocaja Rural de diversas iniciativas derivadas de la actividad profesional que desarrolla FECIR, entre ellas los "Premios FECIR al Mérito Empresarial 2025", la Feria del Automóvil y del Vehículo Pesado de Ciudad Real 2025 (FECIRAUTO y FECIRTRUCK) o la Feria Nacional de la Caza, la Pesca y el Turismo de Ciudad Real 2025 (FERCATUR).

Martín López ha resaltado tras la firma del convenio el apoyo que proporciona Eurocaja Rural en materia financiera a la labor empresarial de todo el ámbito de actuación donde opera, y con ello contribuir a generar riqueza y empleo, así como el respaldo que ofrece impulsando la organización de iniciativas formativas e informativas que promueven las organizaciones empresariales, pymes y autónomos de todos los sectores de la economía en su conjunto.

Por su parte, el presidente de FECIR ha agradecido a la entidad financiera su predisposición por atender los requerimientos de sus asociados, apostando por la organización y desarrollo de iniciativas promovidas por el tejido empresarial de Ciudad Real.

Tejido empresarial

Ambas entidades coincidieron igualmente en la relevancia de establecer alianzas que contribuyan a mejorar la competitividad, estabilidad y solidez del tejido empresarial del territorio.

Eurocaja Rural lleva asentada en la provincia de Ciudad Real desde 2012 y actualmente su red comercial en el territorio alcanza las 55 oficinas, actuando como motor financiero, social y asistencial a través de un servicio cercano y personalizado para sus miles de socios y clientes.