Fundación "la Caixa" aumenta a 11 millones de euros su inversión para acción social en Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep María Coronas, han firmado este martes en Toledo un acuerdo marco que contempla la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa, cultural y de investigación.

El acuerdo recoge que la Fundación 'la Caixa' aumenta a 11 millones de euros el presupuesto destinado a acción social en la comunidad en 2025, lo que supone 500.000 euros más que en 2024, según ha informado la fundación de la entidad financiera en nota de prensa.

"Nuestra inversión en Castilla-La Mancha ha aumentado progresivamente en los últimos cinco años, lo que hace patente el compromiso histórico de la Fundación 'la Caixa' con la comunidad", ha explicado Josep María Coronas.

"Esto nos permite intensificar nuestra acción con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficiente a los retos sociales del momento, pensando en el bienestar del conjunto de los castellanomanchegos y, en especial, en los colectivos más vulnerables", ha añadido Coronas.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (188 itinerarios ide integración sociolaboral en 2024) y las convocatorias de ayudas a proyectos de iniciativas sociales (en Castilla- La Mancha se han concedido ayudas a 46 proyectos en 2024, con un importe de 1,3 millones de euros) son otros objetivos destacados a los que la Fundación "la Caixa" destina sus esfuerzos en la comunidad.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación 'la Caixa', impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2024 se facilitaron 171 de estas ayudas, con una inversión de 720.000 euros por parte de la Fundación.

Más de 258.000 visitas a las exposiciones

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación 'la Caixa' fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones que programa en Castilla-La Mancha. A lo largo de 2024, un total de siete muestras sumaron 258.604 visitantes. Entre ellas destacan 'De Polo a Polo', en Guadalajara; 'Nanocosmos. La realidad oculta al ojo humano', en Albacete; 'Symphony', en Cuenca; y 'Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el Cine de 1900', en Toledo.

El convenio firmado este martes también recoge que se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación 'la Caixa'.

En 2024, fueron 291 escuelas castellanomanchegas, con un total de 44.089 escolares y 2.247 docentes, los que participaron en recursos y actividades de este proyecto. La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de Becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en Castilla-La Mancha, se concedieron una beca de grado y dos becas de posgrado.