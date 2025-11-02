Más de 15.000 trabajadores del Metal de Ciudad Real inician una huelga indefinida por un convenio "digno"

Más de 15.000 trabajadores del sector del Metal en la provincia de Ciudad Real están llamados desde este lunes a una huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT y CCOO, ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y para reclamar un acuerdo "digno" que garantice derechos y mejoras salariales.

La huelga, que afecta a centenares de empresas del sector metalúrgico y auxiliar, se produce tras diez meses de negociaciones infructuosas y después de que las plantillas rechazaran en asamblea una propuesta de última hora de la patronal considerada "insuficiente", según han informado este domingo ambas organizaciones sindicales en una nota de prensa conjunta.

Los sindicatos han explicado que la última oferta empresarial no recoge las reivindicaciones laborales y, además, introduce "retrocesos importantes en derechos consolidados", como la eliminación de la antigüedad, la supresión de los complementos por accidente o enfermedad, la falta de compromiso en el pago de los atrasos de 2025 y la negativa a designar recursos preventivos en materia de seguridad laboral.

El conflicto en el sector del Metal de Ciudad Real se arrastra desde principios de año. Las negociaciones entre los sindicatos y la patronal FEMEVAL comenzaron hace diez meses, pero se encallaron tras varias reuniones sin acuerdo en cuestiones clave como los incrementos salariales, la jornada laboral y los pluses específicos de cada puesto.

Diez meses de bloqueo

Ante la falta de avances, UGT y CCOO ya el 23 de octubre anticiparon una próxima convocatoria de una huelga general para el 3 de noviembre, que fue respaldada por una amplia mayoría de las plantillas.

Los sindicatos han subrayado que los trabajadores no están dispuestos a asumir recortes ni a aceptar un convenio que suponga la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación y aumento del coste de la vida.

Reivindicaciones sindicales

Entre las principales demandas, UGT y CCOO reclaman subidas salariales acordes al IPC, el mantenimiento de los complementos existentes y la homologación de las condiciones laborales entre las distintas empresas del sector en la provincia.

Además, piden un refuerzo de las medidas de seguridad laboral, un sistema de pagos de atrasos garantizado y la protección de los derechos consolidados recogidos en convenios anteriores.

"Queremos un convenio digno, que garantice estabilidad, poder adquisitivo y condiciones justas. La patronal debe abandonar propuestas irrealistas que incluso están por debajo del Estatuto de los Trabajadores", han señalado los representantes sindicales.

Apoyo político y social

La huelga ha recibido el respaldo de Izquierda Unida (IU) de Puertollano, que ha mostrado su apoyo tanto a los sindicatos convocantes como a las plantillas.

En un comunicado, el coordinador provincial de IU, Jesús Manchón, ha destacado que los trabajadores del Metal "llevan años sosteniendo con su esfuerzo un sector estratégico para la economía provincial" y ha reclamado "un convenio justo, con subidas salariales acordes al coste de la vida y sin recortes de derechos".

Manchón también ha defendido que se aplique el plus de entrada del complejo petroquímico de Puertollano a todas las plantillas, incluidas las nuevas incorporaciones, y que se extiendan los pluses de parada, antigüedad y retenes al conjunto de la provincia.

Paro con amplio seguimiento

La huelga indefinida se espera que tenga un seguimiento importante en empresas del polígono industrial de Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso, Manzanares y Alcázar de San Juan, donde el sector del Metal y sus auxiliares tienen mayor peso.

Desde UGT y CCOO insisten en que mantendrán el paro "el tiempo que sea necesario" hasta lograr un acuerdo "que devuelva la dignidad y la estabilidad" a las plantillas.