Cruz Roja reconoce a Eurocaja Rural su compromiso con los damnificados por la dana de hace un año

Cruz Roja ha reconocido a Eurocaja Rural el compromiso que ha exhibido en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana que hace justamente un año arrasó diferentes puntos de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El día que se cumplía el primer aniversario de la catástrofe, Cruz Roja ha celebrado un encuentro en Madrid que ha tenido como objetivo agradecer la cooperación y solidaridad de las empresas que colaboraron con proyectos destinados a la reparación económica y social de las zonas afectadas.

El evento, conducido por el periodista Juan Ramón Lucas, contó con la participación de la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo; la vicecoordinadora provincial de Valencia y responsable del Plan de Ayuda de la dana en Valencia sobre el Plan de Respuesta, Pilar Salort; el director de Captación de Fondos, Alianzas con Empresas y Responsabilidad Social en Cruz Roja española, Jaime Gregori; así como el testimonio de varias personas afectadas, voluntarios y técnicos, que contaron su experiencia en aquel terrible episodio, según ha informado Eurocaja Rural.

Con este acto, Cruz Roja quiso agradecer la solidaridad y compromiso de muchas empresas y fundaciones con los distintos programas de Cruz Roja, del día a día, pero también en grandes emergencias como la dana de 2024. Una catástrofe que, según se señaló en este acto, provocó una colaboración histórica en términos de solidaridad.

Apoyo de Eurocaja Rural

Además de su colaboración específica con Cruz Roja, el pasado mes de febrero, Fundación Eurocaja Rural seleccionó los proyectos beneficiarios de la convocatoria extraordinaria de 'Ayudas Sociales dana', con el fin de que distintas entidades locales y organizaciones sociales pudieran retomar, reabrir o reconstruir su actividad, para garantizar la prestación de los servicios municipales y de entidades sociales que se desarrollaban previas a la catástrofe.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, asistió en representación de la entidad y de su fundación a este evento, agradeciendo profundamente el reconocimiento de esta organización sin ánimo de lucro, y aprovechó la ocasión para reiterar su "firme compromiso con las personas y el territorio, especialmente en los casos en que resulta más necesario" dentro de "las nueve comunidades autónomas y 23 provincias en las que estamos implantados".