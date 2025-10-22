La APD organiza un foro en Madrid con Page y Globalcaja para debatir sobre la competitividad empresarial

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha organizado este miércoles desayuno-coloquio patrocinado por Globalcaja en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid con el objetivo de propiciar el debate sobre la competitividad.

Una entidad que es foro de referencia en gestión, con 68 años de trayectoria y que ha reunido a cientos de directivos de 2.300 compañías.

En el coloquio han participado el presidente de Globalcaja, Mariano León, la presidenta de la APD, Laura González-Molero, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Hoy en día, más que una época de cambios vivimos un cambio de época", ha expresado Page, haciendo alusión a la geopolítica de esta nueva era y a la evolución de la inteligencia artificial.

Por su parte, Mariano León ha defendido la necesidad de que las empresas reflexionen sobre "cómo abordar un futuro impredecible, sabiendo adaptarse a los cambios con estrategias necesariamente diferentes, pero sin olvidarse de las raíces, de la esencia que ha llevado a cada empresa a ser lo que es".

"Como presidente de una entidad financiera con alma, con propósito y sostenible, como Globalcaja, sé que debemos afrontar los retos del futuro desplegando una estrategia sólida, que tenga en cuenta esta constante necesidad de adaptación y transformación, pero sin perder la esencia de nuestro modelo", ha afirmado.

Cinco pactos

Por su parte, Emiliano García-Page ha defendido cinco grandes pactos para hacer de España un país más competitivo.

El presidente se ha referido a un pacto para homogeneizar los trámites administrativos en todas las comunidades autónomas; un segundo pacto para aprovechar la gran capacidad de generación de energía que hay en el país; un tercer acuerdo sobre la sostenibilidad del bienestar, aludiendo al gasto sanitario, pensiones y atención a la cuarta edad; un pacto sobre presupuestos; y un quinto acuerdo sobre infraestructuras.