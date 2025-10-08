Así es IMTO, la empresa dedicada a la creación de envases que ha sido nombrada 'Pyme del Año' en Toledo

La empresa de envases IMTO de Mascaraque (Toledo) ha sido galardonada este jueves con el IX Premio Pyme del Año Toledo 2025 de la Cámara de Comercio. Unos galardones que reconocen la aportación de los negocios a la creación de empleo y a la generación de riqueza.

Así lo ha detallado la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Martínez, que ha detallado que los 'accésits' han sido para Ecopig Proteins con el de internacionalización, Fibritel con el de digitalización e innovación, la Fundación Guerrero con el de formación y TecnoIncar con el de sostenibilidad.

Martínez ha expresado que el 95 % de la creación de empleo corresponde a las pymes y autónomos en la provincia de Toledo. "Las pequeñas empresas saben del esfuerzo para generar empleo. La provincia cuenta con un tejido empresarial bastante fuerte, sano y bueno", ha asegurado.

Por otro lado, ha cifrado en 43.700 empresas las que hay en la provincia de Toledo, que cada vez están "más internacionalizadas".

Por su parte, el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha apostado por ir de la mano de las empresas para que Toledo sea "la mejor ciudad para vivir, pero también para trabajar". Y ha defendido que tiene un Gobierno municipal "sólido, estable y duradero, lo que genera confianza".

Sobre IMTO

IMTO cuenta con más de 50 años de experiencia y continúa con su premisa de "mejorar los productos y envases convencionales".

"En IMTO desarrollamos las soluciones de envasado más diversas y completas para la industria. Con la calidad como valor irrenunciable, creamos envases de muy distintos tipos, tamaños, materiales y sistemas de cierre", expresan desde la empresa.

Sus productos logran "preservar intactas" las propiedades de los productos, atendiendo a las peculiaridades de cada fluido envasado y a las exigencias de conservación, tanto en el sector alimentario como en el químico.