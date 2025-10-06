El presidente y el director de Eurocaja Rural presentan a la alcaldesa de Santander su modelo de negocio

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto al director general, Víctor Manuel Martín López, han presentado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, el modelo de negocio de la entidad financiera y el compromiso que mantiene con Cantabria desde su implantación en la capital en el mes de abril, cuando abrió la primera oficina.

En el marco de su visita institucional al Ayuntamiento de Santander, ambos mandatarios han ratificado a la regidora la firme implicación de la entidad por atender los requerimientos de los ciudadanos y su complicidad y responsabilidad con las Administraciones Públicas de todo su ámbito de actuación. Además, mostraron el modelo de negocio que caracteriza a Eurocaja Rural, centrado en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano, han informado desde la cooperativa de crédito.

Del mismo modo, informaron a Igual que dentro de su estrategia de responsabilidad social, destinan recursos a iniciativas sociales a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). En este sentido, aludieron al apoyo que proporciona a la asociación CanELA (Cantabria), dedicada a mejorar la vida de las personas afectadas por ELA, pues se trata de una de las asociaciones beneficiarias de la Carrera Solidaria Contra la ELA organizada por Fundación Eurocaja Rural y que se celebra el domingo 5 de octubre.

En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, el director territorial de la Entidad en Cantabria, Antonio José Pérez Romera, y el director de la oficina en Santander, Francisco José Domínguez de la Concha. Por parte del Consistorio, también estuvo presente el concejal de Economía y Hacienda, Javier García.

Presencia en Cantabria

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en Santander en abril de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión por la comunidad autónoma. La oficina se encuentra en una de las calles con más relevancia de la capital (calle Burgos, número 13, cerca del edificio Gran Cinema, actual sede de la ONCE) y tiene el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

La alcaldesa valoró muy positivamente la disposición de Eurocaja Rural a colaborar con el Consistorio en iniciativas que promuevan el bienestar económico y social de Santander y su entorno.

Actualmente Eurocaja Rural se encuentra presente en nueve comunidades autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.300 profesionales.