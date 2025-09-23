La Fundación Globalcaja respalda a AMUMA en la XI Carrera Rosa, referente solidario en Ciudad Real

La Fundación Globalcaja ha renovado su compromiso con la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha (AMUMA) para apoyar la XI Carrera Rosa, que se celebrará el próximo domingo, 28 de septiembre, en Ciudad Real.

Con este acuerdo, la entidad respalda una cita que se ha consolidado como un referente de solidaridad, deporte e integración, vinculada al Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

La Carrera Rosa tiene como objetivo recaudar fondos para tres líneas de acción: proyectos de prevención, servicios sociosanitarios destinados a mujeres afectadas y sus familias, y apoyo a la investigación en la lucha contra el cáncer de mama.

En los últimos años, la actividad ha experimentado un crecimiento notable, superando los 3.000 participantes en la pasada edición. Las calles de Ciudad Real se tiñen de una auténtica "marea rosa", símbolo de apoyo, unidad y esperanza para quienes han vivido o están viviendo esta enfermedad.

Compromiso y solidaridad

Además de la competición deportiva, la jornada se ha convertido en un espacio de convivencia y sensibilización social, donde la ciudadanía muestra su compromiso con la salud y la solidaridad.

Desde la Fundación Globalcaja se ha puesto en valor la importancia de reforzar este apoyo en 2025, subrayando que se trata de una acción que refleja el compromiso de la entidad con el tejido asociativo de la provincia y con la promoción de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.

Voluntad

La firma de este convenio consolida una relación de confianza y colaboración entre la Fundación y AMUMA, que lleva más de dos décadas trabajando en la defensa de los derechos y la atención integral de mujeres con cáncer de mama y ginecológico en Castilla-La Mancha.

Con su apoyo a esta undécima edición de la Carrera Rosa, la Fundación Globalcaja reafirma su voluntad de acompañar a AMUMA en su labor y de seguir impulsando proyectos que combinan deporte, salud, investigación y solidaridad, pilares esenciales para la construcción de una sociedad más justa y comprometida.