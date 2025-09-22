Fundación Globalcaja y FEMPCLM se unen para llevar formación digital gratuita a municipios rurales de la región

La Fundación Globalcaja y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM) han abierto vías de colaboración para impulsar acciones formativas que refuercen la digitalización en el entorno rural.

El secretario general de la FEMPCLM, Fermín Cerdán, y la directora general de la Fundación Globalcaja HXXII y directora de Compromiso de Globalcaja, Carla Avilés, acompañada por la directora de Inciso Integración, Eugenia Fernández, mantuvieron un encuentro en el que analizaron cómo estrechar la cooperación entre ambas entidades.

Estas tienen como objetivo acercar la Escuela Regional Digital a más personas y ayuntamientos de la región.

La Escuela Regional Digital Globalcaja es una oferta educativa gratuita, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y enmarcada en el Programa Reto Rural Digital del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Iniciativa

Los cursos se imparten en municipios de menos de 5.000 habitantes, tanto de manera presencial como online, y abarcan desde competencias digitales básicas hasta formación más especializada en administración electrónica, manejo de aplicaciones o comunicación en redes sociales.

La iniciativa está dirigida a toda la familia, desde personas mayores hasta jóvenes a partir de 11 años, y busca tanto la inclusión digital como un uso seguro de las nuevas tecnologías.

Objetivo cercano

Durante la reunión, Avilés y Cerdán coincidieron en que ambas instituciones comparten objetivos como la cercanía, la innovación y el compromiso con la mejora del futuro de quienes residen en el medio rural de la región.

Asimismo, valoraron positivamente la posibilidad de formalizar un convenio de colaboración para ampliar las acciones formativas, no solo dirigidas a la ciudadanía, sino también a cargos públicos y empleados de la administración local.