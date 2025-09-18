‘Nuestra agua, nuestra tierra’: 100.000 botellas para apoyar a la hostelería rural y reducir plásticos

RECAMDER, junto a los 19 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y coordinados por Entreparques, presentó el pasado 27 de agosto en el Ayuntamiento de Sacedón la iniciativa regional ‘Nuestra agua, nuestra tierra’.Este proyecto combina apoyo a la hostelería rural, sostenibilidad y fomento del consumo responsable de agua del grifo.

El objetivo principal del proyecto es facilitar a los bares y restaurantes el cumplimiento de la normativa que les obliga a ofrecer agua no envasada de forma gratuita, al tiempo que se impulsa la reducción de plásticos de un solo uso y se promueve la identidad territorial de cada comarca.

Por ello, se distribuirán 100.000 botellas de vidrio reutilizables, serigrafiadas y personalizadas para cada grupo, alcanzándose a los 768 municipios incluidos en el proyecto.

Cada comarca recibirá unas 5.000 botellas, que no solo reforzarán la imagen de la hostelería local, sino que permitirán evitar aproximadamente dos millones de botellas de plásticos al año, reduciendo cerca de 60 toneladas de residuos PET y contribuyendo a disminuir las emisiones de CO₂.

Propósito

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, se financia con fondos Leader de la reprogramación extraordinaria 2014/2022, cofinanciados por la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los 19 Grupos de Desarrollo Rural participantes abarcan todo el territorio regional, desde Sierra del Segura, Ceder Manchuela y Monte Ibérico-Corredor de Almansa en Albacete, hasta ADC Tierras de Talavera y ADIT Montes Toledanos en Toledo, pasando por las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

Con esta iniciativa, RECAMDER busca no solo apoyar a la hostelería rural y reforzar la identidad territorial, sino también fomentar hábitos responsables entre la ciudadanía, incentivando la utilización de agua del grifo y reduciendo el impacto ambiental del plástico.