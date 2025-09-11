Tarjetas CLM&Globalcaja

Globalcaja busca el diseño más original para la tarjeta de la UCLM: puedes ganar un iPhone o un iPad

La votación, abierta a toda la sociedad hasta el 31 de octubre, permitirá elegir entre tres diseños.

Globalcaja ha puesto en marcha una consulta abierta a toda la sociedad para seleccionar el diseño de las futuras tarjetas &Globalcaja, una iniciativa que refuerza la alianza que tiene esta entidad financiera junto con la Universidad regional.

Bajo el lema "En Globalcaja eliges tú", cualquier persona, sea o no estudiante de la UCLM, podrá participar en esta votación, que estará disponible hasta el 31 de octubre a través de la web de la entidad.

Globalcaja ha propuesto tres diseños distintos para estas tarjetas de débito y crédito, que se destinarán principalmente a estudiantes y profesionales vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha, colectivos que ya disfrutan de condiciones ventajosas en los servicios financieros de la entidad.

Globalcaja se alía con la UCLM para impulsar el deporte universitario

Entre todas las personas que emitan su voto se sortearán importantes premios: un iPhone, un iPad, un Apple Watch y 50 packs compuestos por una mochila y una botella térmica UCLM&Globalcaja.

Tipo de participaciones

Cada participante tendrá derecho a una participación en el sorteo; quienes sean clientes de Globalcaja obtendrán una participación doble, y en el caso de ser además miembros de la comunidad universitaria (estudiante, profesorado, personas investigadoras...), recibirán una participación triple. El sorteo se celebrará ante notario el próximo 5 de noviembre.

Con esta acción, Globalcaja y la UCLM refuerzan una colaboración que se traduce en proyectos conjuntos en ámbitos como la educación, el empleo, el emprendimiento, el deporte, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Firma del convenio entre la UCLM y Globalcaja.

Ambas instituciones, que en conjunto generan alrededor del 3% del PIB regional, consolidan así un vínculo que busca no solo beneficios financieros, sino también un impacto positivo en la sociedad castellano-manchega.