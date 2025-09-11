Globalcaja busca el diseño más original para la tarjeta de la UCLM: puedes ganar un iPhone o un iPad

La votación, abierta a toda la sociedad hasta el 31 de octubre, permitirá elegir entre tres diseños. Más información: Globalcaja fortalece su compromiso con la sostenibilidad haciendo visible el valor social de su modelo de banca

Globalcaja ha puesto en marcha una consulta abierta a toda la sociedad para seleccionar el diseño de las futuras tarjetas &Globalcaja, una iniciativa que refuerza la alianza que tiene esta entidad financiera junto con la Universidad regional.

Bajo el lema "En Globalcaja eliges tú", cualquier persona, sea o no estudiante de la UCLM, podrá participar en esta votación, que estará disponible hasta el 31 de octubre a través de la web de la entidad.

Globalcaja ha propuesto tres diseños distintos para estas tarjetas de débito y crédito, que se destinarán principalmente a estudiantes y profesionales vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha, colectivos que ya disfrutan de condiciones ventajosas en los servicios financieros de la entidad.

Entre todas las personas que emitan su voto se sortearán importantes premios: un iPhone, un iPad, un Apple Watch y 50 packs compuestos por una mochila y una botella térmica UCLM&Globalcaja.

Tipo de participaciones

Cada participante tendrá derecho a una participación en el sorteo; quienes sean clientes de Globalcaja obtendrán una participación doble, y en el caso de ser además miembros de la comunidad universitaria (estudiante, profesorado, personas investigadoras...), recibirán una participación triple. El sorteo se celebrará ante notario el próximo 5 de noviembre.

Con esta acción, Globalcaja y la UCLM refuerzan una colaboración que se traduce en proyectos conjuntos en ámbitos como la educación, el empleo, el emprendimiento, el deporte, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Ambas instituciones, que en conjunto generan alrededor del 3% del PIB regional, consolidan así un vínculo que busca no solo beneficios financieros, sino también un impacto positivo en la sociedad castellano-manchega.