Abren un nuevo local de una conocida cadena de supermercados en Talavera de la Reina (Toledo)

Nuevo supermercado DIA en Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

DIA, la cadena de supermercados española, ha inaugurado este miércoles un nuevo establecimiento en Talavera de la Reina (Toledo) con el que suma ocho locales en la ciudad de la cerámica y 65 en la provincia toledana.

Este nuevo supermercado ubicado en la calle Alférez Provisional dispone de una superficie de venta de 532,93 metros cuadrados y generará ocho puestos de trabajo directos. El alcalde, José Julián Gregorio, ha asistido al acto de inauguración junto a varios concejales y ha subrayado que "es una prueba de que nuestra ciudad es un lugar idóneo para invertir".

Además de la amplia oferta de hasta 4.850 productos, este local dispone de un aparcamiento con 11 plazas para facilitar el acceso y la comodidad de los talaveranos.

La entidad perteneciente al sector de la distribución alimentaria, productos de hogar y cuidado personal se encuentra en un plan de expansión hasta 2029 que abarca la apertura de más de 300 tiendas en España.

Desde que abrió su primera tienda en Madrid en 1979, la cadena ha experimentado un gran crecimiento hasta contar con una red de 2.320 tiendas en nuestro país, situándose como la tercera compañía en superficie comercial con 1,05 millones de metros cuadrados.