La Despensa Supermercados renueva su compromiso con la labor social del Cotolengo de Albacete

La Despensa Supermercados ha renovado su acuerdo de colaboración con la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús de Albacete, conocida como El Cotolengo, reforzando así su apoyo a una de las entidades sociales más arraigadas de Albacete.

En una nota de prensa, la compañía castellanomanchega ha asegurado que a través de su proyecto La Despensa Solidaria reafirma su "compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a cubrir sus necesidades básicas y promoviendo un consumo responsable a través de su plan contra el desperdicio alimentario".

El acto protocolario de la firma del acuerdo ha contado con la presencia de representantes de ambas instituciones. Por parte de la institución benéfica asistieron María Montoya, directora de El Cotolengo; la hermana superior Antonia Munuera y Sibila Ouedraogo, coordinador del comedor social.

En representación de La Despensa Supermercados participaron David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria; Paco Serrano, responsable de las tiendas en Albacete; y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.

Gracias a esta colaboración, El Cotolengo podrá recoger semanalmente los alimentos donados en las tiendas de La Despensa Supermercados en Albacete capital para que los voluntarios del comedor social puedan seguir desarrollando su labor social.

300 menús

Además, la compañía donará un vale mensual de compra para que la institución benéfica pueda adquirir aquellos productos que no se reciban mediante donaciones, pero que resulten esenciales para la preparación de los más de 300 menús diarios destinados a familias sin recursos.

Como novedad, La Despensa Supermercados ha anunciado que esta colaboración se verá reforzada con una donación extraordinaria anual, destinada a cubrir los picos de mayor demanda asistencial.