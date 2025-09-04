La Fundación Globalcaja y Oretania Ciudad Real, juntas por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad

La directora de la Fundación Globalcaja, Mayte Carmona, y el presidente de Oretania Ciudad Real, Eloy Sánchez de la Nieta. Fundación Globalcaja

La Fundación Globalcaja y la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Oretania Ciudad Real) han sellado un convenio de colaboración dirigido a promover las oportunidades de acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

Oretania Ciudad Real mantiene así su compromiso con la mejora de la inclusión en el mercado laboral a través del empleo para promover su participación activa en la comunidad. Esta colaboración ha sido ratificada por la directora de la Fundación Globalcaja, Mayte Carmona, y el presidente de Oretania Ciudad Real, Eloy Sánchez de la Nieta.

Mayte Carmona ha destacado que el propósito fundamental de la Fundación Globalcaja es contribuir al desarrollo de nuestro territorio y mejorar la calidad de vida de las personas, de ahí el respaldo a programas como éste de inclusión sociolaboral que desarrolla Oretania Ciudad Real.

A través de este proyecto de inclusión sociolaboral, se persigue motivar hacia el empleo, la orientación al logro y la mejora de la empleabilidad, de las personas beneficiarias, a través del incremento de sus competencias educativas, profesionales y/o habilidades sociolaborales, procesos planificados de búsqueda activa de empleo y acceso a un mayor número de ofertas de empleo a través de la intermediación laboral, entre otros.

Para ello, se ha establecido un itinerario que consistirá en la orientación personalizada de los usuarios, el contacto con las empresas, asesoramiento sobre contratación, la gestión de ofertas y la generación de contratos.

"Estamos encantados de contribuir al desarrollo del proyecto de una Federación que está preocupada y ocupada en mejorar la inserción laboral de las personas con menos posibilidades de acceso al mercado. Oretania Ciudad Real no solo diseña el proyecto, sino que lo ejecuta y cada año supera sus objetivos, ojalá pudiéramos contribuir desde toda la sociedad a que todos estos proyectos sean mucho más grandes", ha reseñado la directora de la Fundación Globalcaja.