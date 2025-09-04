Un fondo de inversión compra el 25 % de la Autovía de los Viñedos, que une las provincias de Toledo y Ciudad Real

Buenavista Infrastructure ha adquirido el 25 % del capital de la Autovía de los Viñedos, que discurre entre Consuegra (Toledo) y Tomelloso (Ciudad Real). El 75 % restante continúa en manos de Infra Invest Iberia, gestionado por Meridiam.

La operación se ha materializado a través del fondo Buenavista Infraestructuras Iberia, que ha comprado la participación a BESTINVER Infra FCR. Se trata de la sexta inversión del fondo y la segunda autovía en su portfolio tras la adquisición de la Autovía del Eresma, entre Segovia y Cuéllar.

La Autovía de los Viñedos (CM-42) es una carretera de peaje en sombra de 74,5 kilómetros que vertebra Castilla-La Mancha. El peaje en sombra es un modelo en el que el conductor no paga por usar la carretera. En su lugar, es la Administración (en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) la que abona a la empresa concesionaria los costes de construcción, financiación y mantenimiento en función del tráfico registrado o del número de vehículos que circulan por la vía.

Tres millones de vehículos

La CM-42 une Toledo con la A-43 (Autovía del Guadiana) y da servicio a más de 100.000 habitantes en municipios como Madridejos, Camuñas, Villafranca de los Caballeros, Herencia o Alcázar de San Juan. Solo en 2024 registró tres millones de vehículos, un 18 % de ellos pesados.

La concesión, adjudicada en 2003 a un consorcio liderado por Acciona, seguirá vigente hasta enero de 2033. La sociedad Auvisa, creada por la propia Acciona, mantiene los derechos de financiación, operación y mantenimiento de la vía.

Victoriano López-Pinto, socio director de Buenavista Infrastructure, ha destacado que con esta compra se refuerza la apuesta por infraestructuras consolidadas: "Con esta operación añadimos una segunda autovía al portfolio de Buenavista Infraestructuras Iberia".

"De esta manera, continuamos reforzando nuestra estrategia de inversión en activos ya consolidados de Infraestructuras Core, con una relevante predicción de ingresos y un riesgo operacional reducido, mientras generamos un impacto social positivo al contribuir a la conexión capilar del territorio español", ha añadido.

Buenavista Equity Partners, matriz de Buenavista Infrastructure, es una gestora independiente fundada en 1996. Actualmente maneja más de 1.200 millones de euros a través de vehículos de private equity, infraestructuras y venture capital.