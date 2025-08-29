Los sindicatos lamentan que Castilla-La Mancha tenga el "triste honor" de encabezar la siniestralidad laboral

Manifestación de los sindicatos a la puertas de la sede de FEDA.

La siniestralidad laboral continúa siendo una lacra para Castilla-La Mancha. En lo que va del mes de agosto, solo en la provincia de Albacete se han registrado cinco accidentes mortales, el último este mismo lunes en la localidad de Villarrobledo.

Por este motivo, un centenar de sindicalistas se han manifestado este viernes a las puertas de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) para exigir una mejora en las medidas de prevención y mostrar su repulsa por estas muertes.

El secretario regional de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha lamentado ante los micrófonos de los periodistas que la región ostente el "triste honor" de encabezar "uno de los índices de incidencias más altos de España" con Albacete al frente de los datos en la comunidad.

Ante este panorama, Ortega ha pedido a los empresarios que "asuman responsabilidades y adopten medidas para evitar accidentes como los sucedidos esta semana en Albacete" dado que estos incidentes son "absolutamente evitables".

Según recoge Europa Press, el líder regional de CCOO ha criticado que "el único discurso que tiene la patronal en materia de salud laboral es el relativo a la supuesta leyenda urbana del absentismo laboral, cuando la verdadera ausencia es la de medidas de prevención de riesgos".

Como ejemplo, Ortega ha citado el accidente ocurrido este lunes en Villarrobledo donde una persona falleció y dos más resultaron heridos al caer de una altura de siete metros.

"Se podría haber evitado si se hubieran cumplido las medidas de seguridad requeridas por la ley", ha afirmado en alusión a la ausencia de un coordinador de obra y arneses de seguridad.

Ortega ha pedido "sanciones y control efectivo por parte de la autoridad laboral sobre aquellas empresas incumplidoras" con la normativa, y ha adelantado que tienen pendiente una reunión con la Fiscalía Regional de Salud Laboral para actualizar el convenio de trabajo y adaptarla "a la nueva realidad de los riesgos laborales" para sancionar a las empresas "que están jugando con la vida de las personas".

Reunión de urgencia

Por su parte, el secretario general de UGT en Albacete, Francisco Javier González, ha transmitido sus condolencias a las familias de los afectados y ha insistido en que se manifestarán "las veces que sean necesarias para evidenciar la lacra que sufren los trabajadores de la provincia", quienes padecen "un incumplimiento sistemático en materia de salud laboral".

En este sentido, ha desvelado que han solicitado una reunión de urgencia con la Comisión Permanente de Trabajo el próximo martes para tratar con la Fiscalía los casos de siniestralidad registrados durante este mes.

Por último, el líder provincial de UGT ha aprovechado la ocasión para condenar las declaraciones del presidente de la Asociación de Prevención de Albacete (APRA), Valentín Pérez, por relacionar los últimos accidentes "con el exceso de confianza de los trabajadores a la hora de desarrollar sus actividades".

"Para mi esta afirmación es escurrir el bulto", ha valorado González, quien ha pedido "dejar de hacer especulaciones en cuestiones muy graves cuando estamos viendo que no se está cumpliendo la normativa y esto tiene una repercusión directa en los trabajadores que pierden su salud o incluso la vida".