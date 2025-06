El 90 % de la plantilla de Fertiberia en Puertollano secunda la huelga de este jueves

El Comité de Empresa de Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) ha informado que el 90 % de los trabajadores del centro han secundado la jornada de huelga convocada contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa a nivel nacional y que recoge el despido de 11 de los 256 trabajadores de la planta puertollanera.

El comité -integrado por CCOO, CSIF, USO y UGT- ha reiterado en una nota de prensa que los objetivos de esta movilización son "exigir la retirada inmediata del expediente de despido colectivo, reclamar un plan industrial y de viabilidad que garantice nuestro futuro y reanudar de forma real y efectiva la negociación del convenio colectivo".

Frente al ERE planteado, que afecta a un total de 54 trabajadores en toda España, los sindicatos esgrimen que "no existen las causas productivas, técnicas u organizativas" ni "modificaciones de la demanda".

De igual modo, lamentan que las cuestiones técnicas que pone la empresa sobre la mesa "se basan en instalar tecnologías para sustituir puestos, que no están y no sabemos si funcionarán"; y añaden que el informe técnico está "sesgado, no ha sido contrastado y no se ajusta a la realidad".

"Como sabéis, Fertiberia se encuentra en pleno proceso de integración, digitalización y transformación organizativa con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de grupo y reforzar nuestra competitividad en el mercado global. Por ello, todas las personas trabajadoras somos piezas valiosas en este proceso", reivindican.

Pese al seguimiento masivo de la movilización, solicitan el apoyo de las administraciones públicas para que "ayuden a paralizar este expediente y se abran canales de negociación con garantías para la plantilla".

"Seguiremos luchando con responsabilidad, pero con firmeza, hasta lograr una solución justa y digna para todos", termina el comunicado