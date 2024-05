Denuncian la oleada de "despidos injustificados" de una conocida empresa en Guadalajara

CCOO ha denunciado este lunes los "despidos injustificados e injustificables" que se están llevando a cabo en el centro de distribución de C&A en Fontanar (Guadalajara) "en represalia por la reivindicación de mejoras salariales y laborales que la dirección lleva más de tres años rechazando negociar".

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el comité de empresa convocó a mediados de mayo una asamblea de trabajadores que "resultó multitudinaria" y en la que el conjunto de la plantilla -integrada por 145 personas- "respaldó masivamente el emplazamiento a la negociación", al tiempo que "se multiplicaron las denuncias sobre el maltrato laboral que sufren en el día a día".

Inmediatamente después, tal y como han indicado desde el sindicato, la dirección de C&A "ejecutó los despidos disciplinarios de tres empleados sin aportar ninguna prueba consistente que los justificara".

El presidente del comité de empresa, José Manuel Rey, ha lamentado que "llevamos tres años y medio intentando negociar con la gerencia, que se niega una y otra vez a mejorar las condiciones laborales del centro de distribución", y ha exigido la readmisión de las tres personas despedidas.

Asimismo, ha pedido la reapertura de una mesa de negociación. "Nos vamos a reunir el miércoles con la empresa para reclamárselo y si no tenemos una respuesta positiva, emprenderemos movilizaciones", ha advertido.

Unos salarios muy inferiores

C&A, multinacional de la moda con sedes centrales en Bruselas (Bélgica) y Düsseldorf (Alemania), tiene desde hace más de 15 años en Fontanar su centro de distribución para sus tiendas de España y Portugal.

Rey ha explicado que, pese a que las tareas que se realizan en Fontanar corresponden a la de una plataforma logística, "C&A aplica a la plantilla el convenio colectivo de Grandes Almacenes, con salarios mensuales medios unos 400 euros inferiores a los establecidos por el convenio de Logística de Guadalajara". Además, "mantiene al 40 % de sus trabajadores con contratos a tiempo parcial, de cinco horas diarias".

"Entendemos que cambiar el convenio de aplicación no vamos a poder, pero creemos que sí podemos negociar un acuerdo para acercar un poco nuestros salarios a los de la Logística y para mejorar las condiciones laborales", ha señalado.

"La plantilla está harta"

El presidente del comité de empresa ha indicado que en los últimos tres años se han producido "unas 15 bajas" de personas con contratos a tiempo completo, por lo que "hemos pedido insistentemente que esas horas se repartan entre quienes tienen contratos a tiempo parcial", pero "la gerencia se niega".

Asimismo, ha indicado que tampoco acepta negociar mejoras salariales y de ningún otro tipo, "con repuestas como 'aquí no se suben los salarios porque yo no quiero', 'quien quiera el salario más alto que pida la baja voluntaria y se vaya' o 'si alguien no quiere el contrato de cinco horas, que no lo hubiera firmado'".

"Los trabajadores y trabajadoras del centro se han cansado y ya se están planteando movilizaciones si la empresa no modifica su conducta. El miércoles volveremos a pedir la apertura de una mesa de negociación, además de la reversión de los despidos. De la respuesta que tengamos dependerá la evolución del conflicto. El clima laboral está a punto de explotar. La plantilla está harta", ha zanjado.