Juego responsable: cinco maneras de cuidar tu dinero al jugar online

Hoy en día hay pocas cosas más sencillas que abrir una cuenta y empezar a apostar dinero real en un casino. Lo único que necesitas es un documento de identidad y un poco de dinero de sobra. Y ya está.

El problema es que, incluso en los casinos autorizados por la Dirección General de Ordenación del Juego —que por otro lado son los únicos en los que deberías probar tu suerte—, puedes acabar perdiendo mucho dinero si no tienes cuidado.

¿Cómo evitarlo? Aquí te contamos cinco maneras de cuidar tu dinero al jugar en línea.

Los casinos en línea y el juego responsable

Nuestra recomendación es que únicamente optes por casinos que estén comprometidos con el juego seguro y responsable. ¿Cómo sabrás esto? Pues es importante que prestes atención a los sellos de la parte inferior del casino: Juego Seguro y Jugar Bien son los más importantes.

No te pases con las apuestas

Un buen consejo es optar por casinos online que acepten depósitos mínimos bajos. Aunque no son muchos, hay casinos con depósito mínimo de cinco euros, y te recomendamos que les des una oportunidad.

Cuanto menos fondos haya en tu cuenta del casino, más pequeñas serán las apuestas que puedas hacer. Es cierto, las apuestas altas pueden darte premios tentadores, pero también pérdidas estrepitosas.

No puedes olvidar que las apuestas online siempre deben ser una diversión, un pasatiempo; nunca un trabajo o una forma de obtener dinero porque, lo más probable es que si vas con esa idea termines perdiendo.

¿Qué más puedes hacer para cuidar tu dinero en un casino en línea?

Además de los límites que el propio casino te permita establecer, hay otras opciones para controlarte que dependen más de ti que del casino. Puede que unas te parezcan obvias, pero es probable haya otras que quizá nunca te hubieras planteado. Y las obvias tampoco está de más recordarlas de vez en cuando:

1. Márcate un presupuesto

Fun-da-men-tal. Vamos, marcarse un presupuesto es de primero de casinos online, ¡no puedes pasar sin hacerlo! Debes establecer un presupuesto para tus apuestas, ya sea una cantidad máxima diaria, semanal o mensual.

Lo más importante es que la respetes siempre, sin excepciones, y que seas capaz de cerrar la ventana del casino cuando una vez que hayas alcanzado ese límite.

2. Establece tiempos máximos de juego

Del mismo modo que te has fijado un presupuesto económico, también debes ponerte límites de tiempo. Puede que este punto sea incluso más complicado de cumplir que el primero, pero controlar el tiempo que le destinas al juegoes básico para no acabar cayendo en una adicción.

Una persona adicta a las apuestas puede terminar pasando horas frente a la pantalla sin ser consciente de ello. ¿Cuánto tiempo al día es demasiado? Eso depende de ti, pero más de dos horas suele ser mucho en cualquier caso.

3. ¿No te diviertes? Entonces, déjalo

Los casinos en línea son un pasatiempo y no deben dejar de serlo nunca. Cuando pases a verlo como una obligación, como una forma de ganar dinero —no es un trabajo— o cuando empiece a darte ansiedad o angustia, es porque algo no va del todo bien.

En casos así, tómate un descanso de un rato, de unos días o de una buena temporada, y no dudes en pedir ayuda si crees haber perdido el control.

4. No te empeñes en recuperar el dinero perdido

Porque es altamente probable que nunca lo consigas y que termines perdiendo más dinero por el camino. Para apostar de forma responsable, es importante tener en cuenta que tu economía no debe basarse en este tipo de pasatiempos porque, sí, hablamos de un pasatiempo y nada más.

Cuando te has establecido un presupuesto realista, el dinero que pierdas va a ser un dinero que podías permitirte perder, así que, si pierdes, no pasa nada: has tenido un mal día y ya habrá otros mejores.

5. Nunca pidas dinero prestado para jugar

Puede que nunca te lo hayas planteado o que directamente te parezca una aberración. En ese caso, mucho mejor. Sea como sea, nunca sobra recordar que pedir dinero prestado para apostar es una pésima idea.

Es importante que te adhieras a tu presupuesto inicial y que no lo sueltes jamás, pues, si te sales del camino, las cosas podrían acabar bastante mal. Una cosa es perder un dinero que «no necesitas» y otra muy distinta es deberle dinero a terceras personas.

Puede que, aun poniendo en práctica todo lo anterior, sientas que no puedes controlarte y que tu economía peligra por el juego online. En ese caso, recuerda que siempre puedes pedir ayuda a través de los especialistas que el propio casino pone a tu disposición o de otros recursos públicos de juego responsable.

Las apuestas llevan milenios divirtiendo a la humanidad, pero siempre deben ser tomadas como lo que son: una forma de entretenimiento. Graba esto en tu mente y tu dinero estará a salvo en el casino.

