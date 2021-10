Cecam rechaza los Presupuestos Generales para 2022: "Están basados en previsiones a futuro"

El presidente de los empresarios castellano-manchegos, Ángel Nicolás, ha criticado este lunes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 "porque están basados en previsiones a futuro no muy reales", ha dicho, así como la derogación de la reforma laboral que, a su juicio, "debe hacerse cuando el país esté en crecimiento y esté consolidada la recuperación económica".

Así se ha pronunciado Nicolás, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo para presentar la XVIII edición de los premios empresariales de Cecam.

El responsable de Cecam ha indicado que los PGE "están basados en previsiones a futuro no muy reales" y ha apostillado que "no es el momento de presupuestos cargados de gastos, que no hacen sino aumentar la contribución de todos", cuando no se ha superado todavía la crisis provocada por la pandemia.

También ha afirmado que en estos Presupuestos para 2022 "se ha perdido la ocasión de ajustar el gasto estructural que tiene el Estado; no se ha ajustado y hemos pasado del estado del bienestar al bienestar del Estado".

De igual modo se ha mostrado contrario a que se derogue la reforma laboral, lo que, a su juicio, debe hacerse "cuando el país esté en crecimiento y esté consolidada la recuperación económica". Y, en este sentido, ha agregado que, además, "las reformas que está exigiendo Europa van en sentido contrario a lo que está planteando nuestro Gobierno".

En este contexto ha señalado que las perspectivas que se abren "no tienen muy buena pinta" y ha insistido en sus críticas hacia un proyecto de presupuestos que incluye subida de impuestos y contribuciones, porque "ya se sabe que el aumento de presión fiscal lleva a una contracción de la economía".

De igual modo ha criticado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ha opinado que debería llevarse a cabo de forma gradual y "no, cuando la recuperación está tambaleándose", ha dicho.

Preguntado por los Presupuestos de Castilla-La Mancha, ha comentado que "le gustan más que los nacionales", en alusión a la congelación tributaria anunciada por el presidente regional, Emiliano García-Page, si bien ha indicado que tienen un "conocimiento superficial" de los mismos por lo que tienen previsto reunirse con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a fin de conocer "las tripas" del presupuesto.

Sobre los fondos Next Generation que tienen que llegar a la comunidad autónoma, Nicolás ha señalado que Cecam es conocedora de que "han llegado algunas cantidades a Castilla-La Mancha, pero no tenemos traslación al mundo empresarial, por ello poco podemos decir de eso, yo creo que nadie sabe nada", ha aseverado.

Dicho esto ha puntualizado que "si estas ayudas no se cristalizan y distribuyen entre todo el tejido empresarial y quedan solo para las grandes empresas, se van a quedar ahí", y ha abogado por que lleguen a las pymes y autónomos, "el eslabón más débil, no se si mediante subcontratación, colaboración u otra fórmula que desconocemos, porque esto sigue siendo una nebulosa para mucha gente", ha incidido Nicolás, que ha agregado que es un tema que "no depende del Gobierno, que sabe lo mismo que nosotros".

También se ha pronunciado el dirigente de Cecam sobre el alto precio de la luz, que "está poniendo en peligro a grandes y pequeñas empresas de la región", ha dicho, y ha opinado que a esta situación se ha llegado por "una falta de previsión enorme y falta de regulación del sector".

En este punto ha concluido que, si el Gobierno español ha optado por irse "a la energía limpia, verde, que se vaya, pero que la pague él, no el consumidor final" y ha atribuido la falta de competitividad de España en este sector frente a otros países como Francia, en que este último tiene más de 50 centrales nucleares.

