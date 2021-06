Recamder e Iteca unen fuerzas para impulsar la digitalización e innovación en el medio rural

La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha (Itecam) han iniciado su colaboración para llevar la digitalización y la innovación al medio rural, apoyando la transformación digital en pymes durante los dos próximos años.

Así lo ha manifestado el presidente de Recamder, Jesús Ortega, en una reunión de trabajo con el gerente de Itecam, Jorge Parra, cuyo objetivo ha sido concretar la metodología a seguir para la puesta en marcha de este programa, analizar la programación del proyecto y planificar actuaciones concretas, según ha informado la organización en nota de prensa.

"Desde la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural y desde los Grupos de Acción Local estamos muy comprometidos con el emprendimiento y el apoyo a las pymes y autónomos de nuestro medio rural porque ellos son los que generan empleo y riqueza en nuestros pueblos y esta es, sin duda, la mejor herramienta para luchar contra la despoblación", ha explicado Ortega.

No obstante, ha señalado que "las empresas del medio rural no pueden quedar rezagadas en la carrera por la digitalización sino que deben adaptarse a los tiempos que corren y aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece para mejorar su competitividad". Además, ha recordado que "la innovación y la transformación digital son dos motores vitales para el desarrollo rural" y que la digitalización "no sólo permite llevar los productos o servicios a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sino que también mejora el rendimiento y la escalabilidad, abre nuevas oportunidades de negocio y acelera el ritmo de crecimiento de las empresas".

Ortega ha declarado que "los Grupos de Acción Local están distribuidos por toda la región, llegan a todos los rincones y son una estructura muy importante con la que contar". Por ello, desde Recamder "siempre se colaborará con cualquier iniciativa o proyecto de entidades que puedan beneficiar a las empresas y personas que viven y trabajan en el medio rural".

Por su parte, el gerente de Itecam, Jorge Parra, ha agradecido la colaboración de Recamder en esta iniciativa, porque "dada la coyuntura de Castilla-La Mancha se considera clave llegar a las zonas rurales y en riesgo de despoblación".

A la reunión también han asistido el director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández y el gerente de Recamder, José Luis Peralta.

Actividades de los convenios

Recamder mantiene suscritos dos convenios de colaboración con Itecam. El primero de ellos consiste en la creación de la oficina Acelera Pyme, que tiene como objetivo proponer la realización de una amplia cantidad de talleres y jornadas tanto presenciales como de forma online, relacionadas con la transformación digital en empresas y colectivos del entorno de Castilla-La Mancha. Para esta colaboración Recamder cede de uso de instalaciones para la realización de jornadas demostrativas de conocimientos o equipamientos y tecnología, la aportación de ponentes o participantes y el apoyo en la difusión para llegar a un mayor número de empresas y autónomos que desarrollen su actividad en el medio rural.

Por otro lado, Recamder también participa en el proyecto 'Hub Digital', que ha sido puesto en marcha por la Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha e Itecam. La finalidad de este centro de innovación digital es ayudar a las empresas a ser más competitivas con respecto a sus procesos de negocio o de producción, productos o servicios que utilizan tecnologías digitales. En este caso, Recamder coordinaría actividades de difusión, formación y sensibilización en el ámbito digital a través de los Grupos de Acción Local.

Además, esta red firmó un convenio de adhesión a un consorcio de entidades tecnológicas digitales (Proyecto 'i4CAMHUB') del que también forma parte la Fundación del Itecam, el propio Itecam, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Confederación de Empresarios y parques científicos, entre otras entidades. El objetivo es apoyar a las pymes en la transición digital y competitividad, aunque aún se está pendiente de la resolución de una convocatoria nacional.