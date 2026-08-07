Castilla-La Mancha registra 26 muertes laborales hasta junio, cinco más que hace un año: "Es dramático e intolerable"

El primer semestre de 2026 se ha saldado con 26 fallecidos por accidentes laborales e in itinere en Castilla-La Mancha, cinco más que en el mismo periodo de 2025. UGT y CCOO han mostrado su preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral.

En sendos comunicados de prensa, ambos sindicatos han analizado los datos del Ministerio de Trabajo publicados este viernes, que reflejan un total de 26 trabajadores fallecidos entre enero y junio de este año: durante la jornada se han lamentado 20 decesos, otros seis se han producido en el trayecto de ida o de vuelta entre el domicilio y el puesto de trabajo.

UGT ha señalado que estos datos confirman una tendencia "muy preocupante a la que tenemos que poner freno" y ha añadido en la primera mitad del año se han producido 13.037 accidentes de trabajo en la región, lo que supone un 0,9 % menos que en 2025 debido a la bajada de los accidentes leves.

Sin embargo, los accidentes graves han aumentado de 98 a 106 y los mortales de 21 a 26, mientras que los siniestros in itinere han pasado de 1.022 en el primer semestre de 2025 a 1.076 en el mismo periodo de este año.

Las 26 muertes registradas en Castilla-La Mancha y las 358 contabilizadas en el conjunto del país "son cifras que obligan a actuar frente a la siniestralidad laboral y a exigir una adecuación normativa a los riesgos del siglo XXI", ha afirmado Ana Isabel Santos, del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha.

Santos ha recordado que el Consejo de Ministros declaró 2026 como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo y ha apuntado que debería traducirse en la aprobación de medidas "contundentes" que consigan una reducción de la siniestralidad.

También ha planteado campañas de sensibilización, investigación e implantación de figuras que fomenten la prevención entre los trabajadores y en las pymes.

UGT Castilla-La Mancha ha propuesto dotar de mayores recursos a la Inspección de Trabajo para aumentar el número de visitas a los centros de trabajo sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de los trabajadores.

"Falla la prevención"

Por su parte, la secretaria regional de formación sindical de CCOO, Valle Cervantes, ha indicado que "los últimos datos de siniestralidad laboral nos dejan una realidad dramática e intolerable: mientras que los accidentes leves se reducen gracias a la estabilidad en el empleo que ha traído la reforma laboral, las muertes en el trabajo se han disparado casi un 24 % en nuestra región".

Ha añadido que "no podemos tolerar que acudir a trabajar siga costando vidas. Perder la vida en un andamio, en una máquina o por un golpe de calor demuestra que falla la prevención en los centros de trabajo: exigimos un cambio de actitud a la patronal y la aprobación inmediata, y entrada en vigor, de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales".