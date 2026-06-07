La brecha que la mejora en el mercado laboral no ha cerrado en Castilla-La Mancha: el paro juvenil duplica al de los sénior

El mercado laboral de Castilla-La Mancha sufre una persistente brecha generacional que las etapas de crecimiento alivian, pero no consiguen cerrar. La evolución de las tasas de paro por cohortes confirma que los menores de 25 años soportan un desempleo muy superior a la media, una desventaja que también se hace evidente al compararlos con los profesionales de mayor edad.

A lo largo del último cuarto de siglo, la diferencia entre las tasas de paro entre menores de 25 años y mayores de 55 años solo ha sido inferior a los diez puntos porcentuales en solo dos trimestres de la serie analizada —los primeros de 2005 y 2007—. Durante los periodos de turbulencia, la distancia entre los perfiles júnior y sénior se ha ampliado de forma clara.

Antes de la crisis financiera de 2008, el mercado laboral regional registraba niveles de desempleo relativamente moderados. La tasa media de paro se situaba en torno al 9%, mientras que entre los jóvenes oscilaba habitualmente entre el 15 % y el 20 %.

Por el contrario, los mayores de 55 años mantenían niveles de desempleo muy reducidos, en muchos casos inferiores al 5 % —una situación próxima al pleno empleo—. Este escenario reflejaba una mayor estabilidad laboral y una menor exposición a la temporalidad.

Sin embargo, el inicio de la gran recesión truncó la que ha sido la mejor situación del empleo en la región en democracia. Entre 2008 y 2010, el desempleo juvenil prácticamente se duplicó, desde el entorno del 20 % hasta sobrepasar el 40%.

Los efectos más severos de la crisis se concentraron en el mercado laboral. En apenas dos años, la tasa media de paro en Castilla-La Mancha se disparó por encima del 20 %. La mayor presencia de profesionales jóvenes trabajadores en sectores más sensibles a la demanda interna —construcción o comercio— y la mayor facilidad para despedirlos —su indemnización era menor— les hizo más vulnerables.

Los años más duros de la crisis

El deterioro continuó durante el primer lustro de los años 2010. En algunos momentos de este periodo, el paro entre los menores de 25 años llegó a superar el 60 %: el pico más elevado se holló en el primer trimestre de 2013, con una tasa del 63,7 %.

Entretanto, el paro llegó a escalar hasta el 31,2% en Castilla-La Mancha. Los trabajadores mayores de 55 años capearon la crisis —relativamente— mejor: su peor dato parcial se produjo en el segundo trimestre de 2014, con un 26,4 %.

Durante los años más difíciles para el mercado de trabajo de la región, la proporción de demandantes de este grupo de edad siempre fue inferior a la media.

A partir de 2014 comenzó una etapa de recuperación progresiva del empleo. El paro menguó de forma sostenida en ambas cohortes, aunque el ajuste fue especialmente intenso entre los jóvenes —por las elevadas cifras de partida—.

En apenas cinco años, la tasa media se redujo en más de diez puntos porcentuales, hasta situarse en torno al 16 % en 2019. La mejora estuvo acompañada por la recuperación de la actividad económica y una mayor creación de empleo en sectores clave de la región.

De la pandemia a la expansión

La pandemia desencadenó un nuevo episodio de incertidumbre económica. Sin embargo, su impacto sobre el mercado laboral fue mucho más limitado en el tiempo que el provocado por la gran recesión.

Las restricciones a la actividad elevaron el desempleo, aunque su incremento se contuvo respecto a la crisis anterior y el paro juvenil no experimentó un repunte similar al de 2008.

La aplicación de mecanismos extraordinarios de protección del empleo, especialmente los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), contribuyó a amortiguar los efectos más severos sobre trabajadores y empresas.

Desde 2021, el principal indicador del mercado de trabajo ha retomado una evolución positiva en Castilla-La Mancha. Las tasas de desempleo han descendido de forma generalizada y las últimas encuestas de población activa (EPA) han situado la tasa media de paro en la región en torno al 12% o 13%.

Se trata de niveles significativamente inferiores a los registrados una década atrás. Esta trayectoria consolida una fase expansiva del empleo y refleja una mayor capacidad de recuperación del mercado laboral regional.

Un reto estructural

No obstante, la reducción del desempleo no ha eliminado las diferencias entre generaciones. La diferencia entre trabajadores jóvenes y maduros emerge como uno de los principales retos estructurales del mercado laboral de Castilla-La Mancha.

En 2026, el desempleo juvenil se sitúa por encima del 27 %; entre los mayores de 55 años, es del 13,3 %. Aunque la distancia entre ambos grupos es menor que durante los años más duros de la crisis, sigue siendo significativa.

Las cifras muestran que los jóvenes topan con barreras más resistentes para acceder y consolidarse en el empleo. Factores como la temporalidad, la rotación laboral, la menor experiencia profesional o la concentración en sectores más dependientes de las fluctuaciones macroeconómicas contribuyen a esta situación.

Por el contrario, los trabajadores de mayor edad tienden a presentar trayectorias laborales más estables y una menor exposición a los efectos de los ciclos de crecimiento y contracción, —aunque el porcentaje de desempleados de esta cohorte ha empeorado respecto a una media que antes mejoraba y a la que en los últimos años se ha aproximado—.