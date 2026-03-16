CCOO exige a Castilla-La Mancha rectificar el criterio en la adjudicación de destinos de las ofertas de empleo público

El Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha ha pedido a la Junta que oferten todas las plazas vacantes, en cada una de las categorías profesionales, para la oferta de destinos.

Así lo han expresado este lunes en rueda de prensa en Toledo, Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; Ana Delgado, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO; y Juan Bautista González, coordinador del sector autonómico de FSC CCOO CLM.

El sindicato ha advertido de la arbitrariedad de la Administración regional en cada convocatoria. En concreto, ha alertado que en la anterior oferta de empleo público sacó todas las plazas vacantes, mientras que en la oferta de 2023/2024 solo se han sacado las plazas en cumplimiento de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

"Se está vulnerando el derecho a la movilidad de los trabajadores que si aprueban y no sale vacante la plaza a la que quieren acceder, puede darse el caso que tengan que irse a otra provincia con lo que esto puede suponer para sus circunstancias personales. El cumplimiento de la citada ley no es incompatible con sacar todas las plazas vacantes", ha expresado.

CCOO ha mostrado su desacuerdo con que se oferte solo el número justo de plazas para reducir la interinidad. Para el sindicato, la reducción no debe perjudicar al personal de nuevo ingreso obligándolo a coger plazas que no desea cuando existen vacantes que sí les interesa.

"La intención de la Junta es ofertar únicamente un número de plazas equivalente al de personas que han superado la fase de oposición, dejando fuera el resto de plazas vacantes existentes en la región", ha lamentado.

Rectificar el criterio

Por ello, CCOO ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha una rectificación del criterio aplicado en la adjudicación de destinos. También, poner a disposición de las personas que han superado los procesos selectivos la totalidad de las plazas vacantes existentes en la Administración, así como que esos criterios se negocien con la parte social.

El sindicato ya remitió el pasado 6 de marzo un escrito dirigido al director general de Función Pública de la Junta en el que ha solicitado todas estas cuestiones, peticiones que el sindicato también ha realizado en cada una de las mesas de negociación.

"CCOO pide transparencia, planificación y respeto de los derechos y expectativas de destino de las y los empleados públicos, ofertando todas las plazas vacantes existentes para que las personas puedan acceder a ellas en función de sus necesidades y circunstancias personales", ha sentenciado.