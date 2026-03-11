Adecco ofrece 70 puestos de trabajo como operario de producción en Castilla-La Mancha: estos son los requisitos

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, ha anunciado que está buscando 4.200 operarios de producción por toda España para desarrollar funciones de manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos.

Del total, en Castilla-La Mancha ofrece 70 vacantes, de las que 50 son en Guadalajara y 20 en Ciudad Real.

Los seleccionados tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos. Por ello, se necesitan personas dinámicas con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas.

Según han detallado, se ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos según disponibilidad, de mañana, tarde y noche. El salario estará regulado por convenio colectivo.

La oferta de empleo se encuentra en la web de Adecco.

Industria

Adecco ha destacado el peso que tiene la industria en la economía en Castilla-La Mancha, representando el 20,6 % del PIB regional, dando empleo a 155.600 personas.

Además, la actividad industrial ha continuado mostrando un comportamiento positivo, con un crecimiento del 1,6 % en su cifra de negocios durante 2025. Se trata de una evolución superior a la media nacional que refuerza su papel como "uno de los motores del desarrollo económico y del empleo en la comunidad".