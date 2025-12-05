La UCLM y CECAP impulsan un programa pionero de formación profesional inclusiva en Toledo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Grupo de Entidades Sociales CECAP han puesto en marcha un proyecto formativo dirigido a personas con discapacidad intelectual o psíquica. Se trata de una iniciativa innovadora que refuerza la apuesta universitaria por la inclusión como eje educativo y social.

En el marco del Certificado de Profesionalidad 'Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos', esta formación innovadora se desarrolla a través de la Fundación CIEES y el Aula de Innovación e Inclusión Social de la UCLM. Con un itinerario docente adaptado a las personas con discapacidad intelectual o psíquica, la propuesta garantiza un aprendizaje ajustado a los estándares profesionales y a la realidad del sector administrativo y documental.

El programa, que en esta primera edición se imparte en el Campus de Toledo, adopta un modelo formativo dual. En una primera fase de seis meses, el estudiantado cursará su formación teórico-práctica en el Centro de Estudios Europeos de la UCLM. Superado este periodo, accederán a un contrato laboral de tres meses.

Con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y del Fondo Social Europeo, la UCLM y CECAP materializan a través de este proyecto una vía real hacia la inserción laboral de las personas con discapacidad. La iniciativa, basada en la igualdad de oportunidades, contribuye así a construir una sociedad más justa e inclusiva, según ha informado la institución académica en nota de prensa.