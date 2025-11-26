Núñez pide al PSOE que vote a favor de su propuesta sobre autónomos y "no piense en sus propios intereses"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado "las cuestiones que realmente importan a los ciudadanos", centradas especialmente en el apoyo a los autónomos, al pequeño comercio y a la actividad de proximidad, fundamentales "para el tejido productivo de nuestra región". En este contexto, ha anunciado que este jueves el Grupo Parlamentario Popular llevará al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta integral destinada a proteger y facilitar la actividad de los autónomos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Azuqueca de Henares, donde ha lamentado que, mientras el Partido Popular "habla de los problemas reales de los castellanomanchegos", el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "está más preocupado de sí mismo, de su futuro y de buscar titulares a base de chascarrillos", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Frente a ello, ha incidido, el PP trabaja "en soluciones concretas para mejorar la vida de la gente", entre ellas la recuperación de la carrera profesional sanitaria, un plan de choque contra las listas de espera y un paquete de medidas para autónomos.

Entre las medidas de la propuesta que llevará a las Cortes destacan la exención del IRPF para las subvenciones concedidas a autónomos por la Junta; una línea de ayudas para el primer trabajador, destinada a quienes quieren crecer y contratar; ayudas directas a mujeres autónomas, especialmente embarazadas o con hijos menores de tres años, para facilitar la conciliación y la maternidad; una reducción drástica de la burocracia que dificulta la actividad empresarial; tarifa cero durante dos años para todos los autónomos que la soliciten, sin dejar expedientes sin resolver.

Además de ayudas de entre 3.000 y 5.000 euros para quienes decidan retornar su actividad a Castilla-La Mancha después de haber trasladado su negocio a otras comunidades, especialmente al mundo rural o en el caso de mujeres autónomas.

"En Azuqueca de Henares este mensaje se entiende perfectamente", ha señalado Núñez, recordando que muchos autónomos trabajan en Madrid pese a vivir en Guadalajara y que estas ayudas permitirían recuperar talento y actividad económica para la provincia.

Por ello, ha esperado que este jueves el PSOE vote pensando en los autónomos que están sosteniendo el empleo, el comercio de cercanía y buena parte de la economía de Castilla-La Mancha "y no pensando en sus propios intereses".

Potencial de Azuqueca

De otro lado, Núñez ha destacado el "extraordinario potencial" de Azuqueca de Henares como área estratégica vinculada al desarrollo industrial y económico del Corredor del Henares, al tiempo que ha asegurado que, con un liderazgo sólido del PP desde la Alcaldía y con un Gobierno regional del PP, la ciudad podría convertirse "en una de las grandes locomotoras económicas del entorno de Madrid".

El líder de los 'populares' ha lamentado la falta de iniciativa del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, "incapaz siquiera de convocar plenos para debatir asuntos importantes" y ha insistido en que "los autónomos necesitan bajar impuestos, menos papeleo, más ayudas y más oportunidades para contratar y crecer".