El Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano ofrece 15 empleos: perfiles que busca y cómo optar al trabajo

El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) de Puertollano (Ciudad Real) mantiene abierta la convocatoria para cubrir 15 plazas de empleo joven dentro del Programa Investigo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha 2021-2027.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 7 de septiembre a las 23.59 horas. Para optar a uno de estos empleos, hay que solicitarlo a través de la web www.cnh2.es/empleo. Pueden participar jóvenes de entre 16 y 29 años, desempleados e inscritos como demandantes de empleo en las oficinas Emplea de Castilla-La Mancha antes de su contratación, y que cuenten con la titulación requerida.

El proceso selectivo incluirá tres fases: valoración de currículum vitae, entrevistas y contratación.

Perfiles convocados

Los perfiles que busca el Centro Nacional del Hidrógeno son los siguientes:

- Investigadores/as en laboratorios de: LOHC, Electrólisis Alcalina, Bioenergía, PEM Electrólisis, PEM Pilas de Combustible, Materiales y Óxido Sólido.

- Investigadores/as en las unidades de: Simulación, Control y Usos Finales; Consultoría y Formación; Ingeniería; y Proyectos, Programas y Comunicaciones (2 plazas).

- Técnico/a de Apoyo en Desarrollo Científico.

- Técnico/a de Apoyo en Prevención de Riesgos Laborales.