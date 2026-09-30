La Junta anuncia un acuerdo con el campo para prevenir incendios y Asaja avisa: "Solo es una declaración de intención"

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias han alcanzado un acuerdo para hacer compatibles las condiciones de prevención de incendios forestales con las labores de cosecha, según ha anunciado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page.

Sin embargo, desde ASAJA Toledo rebajan el alcance del anuncio y aseguran que, por el momento, solo existe una "declaración de voluntad", ya que todavía no hay ningún compromiso plasmado por escrito ni publicado.

Además, la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha atribuido el movimiento de la Administración a la presión ejercida por la organización agraria después de convocar una concentración para el próximo 6 de octubre en Toledo, que ha confirmado que se mantiene en pie.

Page en el II Congreso de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. JCCM

"Si se está moviendo ficha es por la convocatoria que hace ASAJA de movilizaciones", ha defendido Corroto, quien ha insistido en que las reuniones y negociaciones se han producido después de que la organización anunciara sus protestas. "Desde que hicimos esa presión es cuando nos han llamado", ha señalado.

La dirigente agraria, no obstante, ha valorado positivamente que el Gobierno regional se haya sentado a negociar aunque ha recalcado que todavía no puede hablar de un acuerdo cerrado, sino de "una declaración de intenciones".

"Es cierto que nos hemos sentado, que estamos trabajando, pero no hay nada por escrito", ha insistido. Para Corroto, hasta que las condiciones acordadas no aparezcan en un documento oficial, no se puede considerar que las reivindicaciones hayan sido aceptadas definitivamente.

"El 90 % de las soluciones vienen de escuchar"

Page ha anunciado el acuerdo durante la recogida de un premio concedido por la Mesa del Tercer Sector. El presidente castellanomanchego ha explicado que el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias han mantenido conversaciones para que las medidas de prevención frente a los incendios sean "lo más compatibles posible" con las labores de cosecha.

El presidente ha avanzado que los términos del acuerdo se harán públicos "dentro de poco" y ha defendido la importancia de escuchar a los sectores afectados para encontrar soluciones.

"El 90 por ciento de las soluciones vienen de escuchar", ha afirmado García-Page, quien ha señalado que el objetivo es tener en cuenta las necesidades de los agricultores sin dejar de aplicar medidas de seguridad durante los periodos de mayor riesgo de incendios.

"No creemos que los agricultores sean culpables, pero en momentos de alto riesgo hay problemas que hay que minimizar", ha argumentado.

La posición de ASAJA pasa ahora por esperar a que ese compromiso anunciado por Page se concrete. Corroto ha explicado que las organizaciones agrarias han trasladado a la Junta sus condiciones y que, durante las reuniones, la Administración habría mostrado su disposición a aceptarlas.

"En esa declaración de intenciones está el sí por su parte, pero todavía no está nada cerrado ni nada por escrito", ha explicado. Por ello, la presidenta de ASAJA Toledo ha insistido en que no dará por conseguido el acuerdo hasta que las medidas estén formalmente aprobadas y publicadas.

Entre las cuestiones que se pretenden modificar están precisamente las condiciones impuestas durante los periodos de alto riesgo para poder realizar las labores agrícolas.

En la pasada campaña, la normativa regional estableció requisitos específicos cuando el índice de propagación potencial de incendios alcanzaba niveles altos o muy altos y llegó a limitar las horas en las que podía realizarse la cosecha en situaciones de riesgo extremo.

Estas restricciones generaron críticas entre los agricultores, que reclamaron que las medidas de prevención tuvieran en cuenta las necesidades y los tiempos de las campañas agrícolas.

Concentración del 6 de octubre sigue en pie

Pese al anuncio realizado por el presidente regional, ASAJA mantiene la concentración convocada para el próximo 6 de octubre. Corroto ha dejado claro que la organización no tiene previsto desconvocarla.

La presidenta de ASAJA Toledo ha defendido que la movilización ha sido determinante para que la Administración haya retomado las conversaciones con el sector y ha reclamado que no se atribuyan los posibles avances a organizaciones que, según su versión, no han participado en la misma estrategia de presión.

"Si se saca algo, si es que se llega a sacar, es gracias a ASAJA, porque anunciamos movilizaciones y no se desconvoca", ha asegurado. Corroto ha advertido además de que la protesta del 6 de octubre podría no ser la última si las reivindicaciones del sector no reciben respuesta.

La responsable de ASAJA Toledo ha situado las restricciones relacionadas con los incendios dentro de un conjunto más amplio de problemas que, a su juicio, afectan actualmente a los agricultores de Castilla-La Mancha. Entre ellos ha mencionado los daños provocados por la fauna silvestre y las dificultades para controlar las poblaciones de conejos y corzos.

"Estamos hartos de conejos, estamos hartos de corzos", ha manifestado Corroto, quien considera que estas cuestiones también están repercutiendo en el futuro del campo y en el relevo generacional.