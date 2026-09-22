Confirman la presencia del nuevo virus Shamonda en cuatro explotaciones bovinas de Toledo

El Laboratorio Nacional de Referencia de Algete ha confirmado la presencia del virus Shamonda en explotaciones bovinas de Toledo y de Córdoba, tal y como ha expresado la directora general de Ordenación Agropecuaria de Castilla-La Mancha, Lydia Benítez.

En Toledo, son cuatro las explotaciones de bovino de leche en las que, ante la sospecha de presencia del virus por sintomatología compatible con la enfermedad, se tomaron muestras la pasada semana y se enviaron al laboratorio.

Tras realizar los análisis pertinentes se ha confirmado este virus en las cuatro, ubicadas en Montearagón, Castillo de Bayuela y El Bercial.

La propia Benítez ha mantenido este martes una reunión con los ganaderos de la región para informarles de la situación, trasladando un "mensaje de tranquilidad". Y ha abogado porque mantengan una comunicación constante con la Administración y con los veterinarios de explotación para que haya una "una coordinación total".

Asimismo, ha comunicado a los ganaderos que la Consejería de Agricultura y Ganadería irá trasladando al sector toda la información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para hacer un seguimiento conjunto de la evolución del virus.

"No tiene riesgo"

Benítez ha destacado que el virus no afecta a la calidad de la leche y la carne, por lo que no tiene "ningún riesgo para el consumo de las personas".

"Ante esta situación lo primero que queremos es trasladar de primera mano la información a los ganaderos de bovino de leche, para estar lo más coordinados posible", ha explicado.

Además, ha pedido a los ganaderos que trasladen a la Consejería la situación o la sintomatología que están presentando sus animales para ver el avance de esta enfermedad y determinar cómo trabajar de cara a las próximas semanas y meses.

Virus Shamonda

El virus Shamonda es una nueva enfermedad que se transmite por vectores y que ahora mismo no está categorizada. Sin embargo, "su aparición no implica que tenga que haber sacrificios de animales en sacrificio las explotaciones afectadas".

Los animales se contagian y padecen la enfermedad, cuya sintomatología es fiebre, diarrea y un descenso en la producción de leche de en torno al 20 %.

No obstante, la Dirección General de Ordenación Agropecuaria continuará la vigilancia para estar pendiente de su evolución y determinar las pautas a seguir a través de la coordinación con el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y con el Ministerio de Agricultura.

Según el propio Ministerio, se trata de un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros (mosquitos) picadores del género Culicoides. Se encuentra estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, entre los que se incluyen el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV).

Fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Hasta 2026 se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Durante el verano de 2026, el virus fue detectado por primera vez en Europa central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.